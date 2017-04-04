وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

سمر العشري

قام وزير التموين الدكتور على المصلحي ووزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا، بتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين، لتوفير وتوزيع كميات كبيرة من الأسماك بالمنافذ التابعة لوزارة التموين، بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء واحتكار التجار.

وأكد وزير التموين بأنه تم الاتفاق على هذا البروتوكول في زمن قياسي لا يتعدى 24 ساعة، ويهدف إلى الحفاض على محدودي الدخل، وجاري تنفيذه حالياً وذلك في إطار خطة الحكومة وتوجيهاتها للحفاظ على محدودي الدخل من أفراد الشعب المصري العظيم.

ومن المقرر أن يساهم هذا البروتوكول في خفض سعر السمك بالسوق المصري، حيث أن أسعاره ستصبح بمبالغ مالية في متناول الجميع، وسوف يكون سعر كيلو السمك البوري نمرة 1 حوالي 36، ونمره 2 بحوالي 33 جنيهاً، وسوف يتم توفير سمك بلطي نمرة 1 بحوالي 16 جنيهاً، أما نمرة 2 بحوالي 15 جنيهاً، ونمرة 3 بحوالي 13 جنيهاً ونمرة 4 بحوالي 5 جنيهاً فقط.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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