عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

سمر العشري

شبّ حريق ضخم في نادي الجزيرة بحي الزمالك بالقاهرة، ولاحظ موقع ( مصر فايف ) وجود دخان كثيف للغاية يملأ السماء عصر اليوم الثلاثاء. وانتقلت الحماية المدنية على الفور إلى نادي الزمالك، ودفعت بعشرات السيارات لمحاولة السيطرة على هذا الحريق المحدود، وسنوافيكم بالأخبار الجديدة الخاصة بالحريق.

وأفاد شهود عيان لموقع ( مصر فايف ) أن ألسنة الحريق بدأت من صالة الجمباز في نادي الجزيرة لسبب لا يعرفونه إلى أن ازداد الحريق أكثر وأكثر.

ويقع نادي الجزيرة الرياضي في منطقة الجزيرة شمال حي الزمالك بالعاصمة المصرية القاهرة، وقد تم تأسيسه سنة 1882 ميلاديًا، والنادي له دور كبير في المجتمع ويحتوي على طبقة راقية من المجتمع المصري، وبه نشاطات عديدة رياضية وثقافية واجتماعية.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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