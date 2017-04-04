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عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

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عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

التحرير

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قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح بنظيره الأمريكي دونالد ، حمل الكثير من المؤشرات الإيجابية في العلاقات بين البلدين، واصفًا اللقاء بالمشجع نحو الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف رئيس حزب  السادات، في تصريحات صحفية، أن كلمة ترامب بشأن سعى الولايات المتحدة لرفع مستوى التعاون العسكري مع سيكون له أثر كبير في الدور المنوطة به مصر في الفترة المقبلة. 

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وتابع "الود الذي ظهر في اللقاء بين الزعيمين يؤكد مدى التقارب في وجهات النظر بين البلدين، مما سينعكس على العلاقات التجارية والاقتصادية، فمن المؤكد أن أن يدفع هذا اللقاء حركة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين".

يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2016 قد وصل إلى 5 مليارات دولار، وارتفعت الاستثمارات بنسبة 6% عن عام 2015، وبلغت مليارا و493 مليون دولار مقابل مليار و405 ملايين دولار خلال عام 2015، في حين انخفضت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة بنسبة 26%

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التحرير

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