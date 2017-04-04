أخبار عاجلة

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف

Google+ Print
فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور إبراهيم رضا، العالم الأزهري، إن العالم عليه التحرك والخروح للتحدث مع الشباب، فدوره لا ينتهي عن القاعة، ولذلك تم إنشاء فكرة "واعظ المقاهي".

وأضاف رضا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "" أن "فكرة واعظ المقاهي نشأت من شباب الأئمة لمواجهة التطرف فى الإسكندرية، قدوة بسيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم"، الذي كان يذهب للأسواق، ويقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تُفلحوا".

وتابع العالم الأزهري: "التجربة جيدة وأدعمها لأن عدد المقاهي التي تتواجد بالإسكندرية غير عادي فهي أكثر المحافظات التي بها مقاهي"، موضحا أنه سيكون عند كل شاطئ ستجد مسجدًا ليترسخ لدى المواطنين عدم وجود تصادم بين استمتاع البشر والدين، لأن دور الداعية هو هداية الناس في أي مكان ووعظهم".

شاهد أيضا

واستكمل: "الحوار يكون مشتركًا ويستمع كل طرف للآخر من العالم للمواطن، والعكس، لتوضيح المفاهيم المغلوطة، والأئمة مؤهلون جيدًا وإلا لما اعتمدت عليهم الأوقاف والأزهر الشريف لنشر الفكر الوسطي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء