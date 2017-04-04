فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف

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قال الدكتور إبراهيم رضا، العالم الأزهري، إن العالم عليه التحرك والخروح للتحدث مع الشباب، فدوره لا ينتهي عن القاعة، ولذلك تم إنشاء فكرة "واعظ المقاهي".

وأضاف رضا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "dmc" أن "فكرة واعظ المقاهي نشأت من شباب الأئمة لمواجهة التطرف فى الإسكندرية، قدوة بسيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم"، الذي كان يذهب للأسواق، ويقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تُفلحوا".

وتابع العالم الأزهري: "التجربة جيدة وأدعمها لأن عدد المقاهي التي تتواجد بالإسكندرية غير عادي فهي أكثر المحافظات التي بها مقاهي"، موضحا أنه سيكون عند كل شاطئ ستجد مسجدًا ليترسخ لدى المواطنين عدم وجود تصادم بين استمتاع البشر والدين، لأن دور الداعية هو هداية الناس في أي مكان ووعظهم".

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واستكمل: "الحوار يكون مشتركًا ويستمع كل طرف للآخر من العالم للمواطن، والعكس، لتوضيح المفاهيم المغلوطة، والأئمة مؤهلون جيدًا وإلا لما اعتمدت عليهم الأوقاف والأزهر الشريف لنشر الفكر الوسطي".