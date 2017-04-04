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رئيس جامعة أسوان يعلن موعد بدء الدراسة بـ6 كليات جديدة

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رئيس جامعة أسوان يعلن موعد بدء الدراسة بـ6 كليات جديدة رئيس جامعة أسوان يعلن موعد بدء الدراسة بـ6 كليات جديدة

التحرير

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قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إنه جاري تجهيز 6 مقار لكليات جديدة سيتم افتتاحها رسميا شهر يونيو القادم، بمقر الجامعة بمدينة اسوان الجديدة غرب النيل.

والكليات الست هي: التجارة، الآداب، الألسن، الخدمة الاجتماعية، دار العلوم، والحقوق، سيتم بدء الدراسة بها اعتبارا من العام الدراسي القادم.

وأضاف "غلاب"، في تصريحات خاصة للتحرير، أنه سيتم دعم مستشفى أسوان الجامعي بكافة التجهيزات، وفي مقدمتها عجز هيئة التمريض وبعض التخصصات الطبيبة المطلوبة، وإعادة تطوير أقسام الاستقبال والطوارئ وزيادة حضانات الأطفال.

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وتابع انه سيتم خلال الفترة القادمة أفتتاح وحدة رنين مغناطيسى بتكلفة 9 ملايين جنية، الى جانب دعم وحدة الغسيل الكلوى والوصول بها الى نحو 54  ماكينة غسيل كلوى للوفاء باحتياجات المرضى

وأكد رئيس جامعة أسوان، أنه وضع يده خلال زيارته للمستشفى مؤخرا على بعض المعوقات جاري تلافيها لتقديم أفضل خدمة للمرضى.

رئيس الجامعة، أوضح أنه جاري خدمة المجتمع المحلي المحيط بالجامعة من خلال الإسراع في مجالات التنمية، والتصدي لمشكلات المحافظة المختلفة، وخاصة البيئية وتلوث نهر النيل.

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التحرير

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