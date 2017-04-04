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فيديو.. داعية إسلامي: «الرجالة مش حافظين غير إن الشرع حلل أربعة»

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فيديو.. داعية إسلامي: «الرجالة مش حافظين غير إن الشرع حلل أربعة» فيديو.. داعية إسلامي: «الرجالة مش حافظين غير إن الشرع حلل أربعة»

التحرير

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هاجم الشيخ أحمد ترك، مدير عام إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف، ظاهرة تعدد الزوجات للقضاء على العنوسة، مؤكدًا :"هذا كلام فارغ وعشوائي ولا يحل مشاكل العنوسة في العالم".

وأضاف ترك، خلال برنامج "الدين والحياة"، المذاع على قناة "الحياة" أن "الزواج مسئولية وليس علاقه جنسية فقط، متسائلًا: "هل الرجل لديه قدرة من الناحية النفسية والجنسية والاجتماعية لكي يكون معه زوجة و2 و4؟".

وتابع: "واحدة في الخليج عملت جمعية وقالت إن الراجل اللي هيتجوز 3، هيتجوز الـ 4 هدية، إحنا فاهمين الشرع غلط، التعدد لازم يكون للضرورة، الرجالة مش حافظين حاجة من الشرع غير أن ربنا حلل زواج 4".

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واستكمل: "لو الزوجة مريضة، لو الزوج سيتجوز أرملة أخوة لكي يربي أبنائه، هذه الحالات هي التي يمكن الزواج فيها بأكثر من واحدة".

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التحرير

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