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فيديو.. أبو الغيط: قمة عربية أوروبية في القاهرة بداية 2018

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فيديو.. أبو الغيط: قمة عربية أوروبية في القاهرة بداية 2018 فيديو.. أبو الغيط: قمة عربية أوروبية في القاهرة بداية 2018

التحرير

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قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن  توصلت لاتفاق مع الإتحاد الأوروبي لعقد قمة عربية أوروبية في القاهرة، مؤكدا أنه سيكون هناك قمة عربية أوروبية مرتقبة بداية العام المقبل بالقاهرة.

وأضاف أبو الغيط، خلال لقائه بفضائية "" أن "هناك ملامح على عقد القمة بالقاهرة"، موضحًا أن فكرة اجتماع قمة عربية أوروبية، كان تم طرحها 20 ديسمبر 2016، ولكن لم يتنبه لها أحد وقتها، وتم تجديدها في قمة البحر الميت، وتم استصدار قرار بعقدها".

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وتابع: "القرار عربي وليس طرح للأمين العام للجامعة العربية فقط، والجميع رحب بالفكرة ووافق على وجودها بالعام المقبل".

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التحرير

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