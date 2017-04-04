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البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

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البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

التحرير

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شهد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، والشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة لوزارة التموين، لطرح كميات من الأسماك بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال وزير الزراعة، خلال مراسم توقيع البروتوكول اليوم الثلاثاء: "إن ذلك البروتوكول يهدف في الأساس إلى الحد من سلسلة الوسطاء، وخفض الأسماك، لتخفيف العبء عن كاهل المستهلك، وهو ما يأتي ضمن توجهات والقيادة السياسية في ، بالتيسير على المواطنين، وتوفير السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مناسبة".

وأوضح البنا أن وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للثروة السمكية، تلتزم بموجب هذا التعاون بتسليم وزارة التموين ممثلة في الشركة المصرية لتسويق الأسماك، جميع إنتاج المزارع السمكية الخاصة بها، من أسماك البلطي والبوري والمبروك بكافة درجاتهم، على أن تطرحها الشركة للبيع من خلال منافذها الثابتة والمتحركة والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

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وأشار وزير التموين إلى أن هناك تنسيقًا وتعاونًا دائمين بين وزارتي الزراعة والتموين، لتوفير وضخ السلع والمنتجات الغذائية وزيادة الكميات المطروحة منها، بأسعار مخفضة للمواطنين، ورفع العبء عن كاهلهم، وخاصة المواطن البسيط، لافتًا إلى أن هذا البروتوكول تم إنجازه خلال 24 ساعة فقط، والاتفاق على كل البنود الواردة به، التزامًا بتوجيهات الحكومة والقيادة السياسية بالعمل على التخفيف من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار.

ومن المقرر أن يساهم البروتوكول الموقع بين الطرفين، في تخفيض أسعار الأسماك بنسبة كبيرة حيث سيتم طرح أسماك البوري نمرة 1 بسعر 36 جنيهًا، ونمرة 2 بسعر 33 جنيهًا، وكذلك أسماك البطلي نمرة 1 بسعر 16 جنيهًا، ونمرة 2 بسعر 15 جنيهًا، ونمرة 3 بسعر 13 جنيهًا، وبلطي نمرة 4 بسعر 5 جنيهات.

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