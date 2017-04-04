لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

سمر العشري

رغم مرور عدة سنوات على بدء العمل باللوحات المعدنية للسيارات، إلا أن الكثير يتساءل عن معنى ومدلولات الحروف الموجودة على اللوحات المعدنية الجديدة للسيارات والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2010، وهل تم وضعها بطريقة عشوائية، أم لكل حرف دلالة؟

وقبل أن نقدم شرحًا لمعاني ودلالات الحروف والأرقام، ننوه إلى أن الإدارة العامة للمرور استبعدت 11 حرفًا من حروف الهجاء العربية، وهي «ث – ح – خ – ز – ذ- ش – ض – ظ – غ – ك – ت» من كتابتها على اللوحات المعدنية، حتى لا تتكون كلمات مشينة وغير أخلاقية، كما استبعدت الرقم (صفر) أيضًا حتى لا يقوم بعض المواطنين بوضع مسمار يظهر كأنه صفر لكي يتهرب من أي مخالفة مرورية يقوم بها.

ونقدم فيما يلي شرحًا لمعاني ومدلولات حروف وأرقام اللوحات المعدنية الجديدة للسيارات في مصر، وفقًا لما ذكره اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق، مدير الإدارة العامة للمرور الأسبق، لـ«المصري لايت»:

محافظة القاهرة

لوحاتها المعدنية تُدوّن عليها ثلاثة أحرف وثلاثة أرقام، ولا تتقيّد بأحرف معينة، مثل:

(ن د و 512)

(م ل ن 963)

(ن ط ل 845)

محافظة الجيزة

وترقيمها يكون حرفين وأربعة أرقام، مثل:

(م س 6587)

(م و 9543)

أما محافظات الوجه البحري ومحافظات الوجه القبلي فترقيمها هو ثلاثة حروف وأربعة أرقام، ولكن كل محافظة تتميز بحرف ثابت، وذلك طبقًا لما يلي:

حرف «س» = ملاكى الإسكندرية (مثل س ص ج 6541)

حرف «ر» = ملاكى الشرقية (مثل ر ج ا 9632)

حرف «د» = ملاكى الدقهلية (مثل د ب ج 6321)

حرف «مـ» = ملاكى المنوفية (مثل م ا د 5476)

حرف «ب» = ملاكى البحيرة (مثل ب د م 3651)

حرف «ل» = ملاكى كفر الشيخ (مثل ل ع د 3964)

حرف «ع» = ملاكى الغربية (مثل ع ا ق 9412)

حرف «ق» = ملاكى القليوبية (مثل ق ر ل 6543)

حرف «ف» = ملاكى الفيوم (مثل ف ا د 4964)

حرف «و» = ملاكى بنى سويف (مثل و ط ر 6214)

حرف «ن» = ملاكى المنيا (مثل ن ا د 4365)

حرف «ى» = ملاكى أسيوط (مثل ى ج ط 1964)

حرف «هـ» = ملاكى سوهاج (مثل هـ ب ج 6547)

أما محافظات القناة والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، فحرفها الأول الثابت يكون (ط)، أما الحرف الثاني فيميز كل محافظة عن الأخرى، وشرحها كما يلي:

حرف «ط س» = ملاكى السويس، مثل (ط س ا 7832)

حرف «ط ص» = ملاكى الإسماعيلية، مثل (ط ص د 7692)

حرف «ط ع» = ملاكى بورسعيد، مثل (ط ع س6931)

حرف «ط د» = ملاكى دمياط، مثل (ط د ج 5694)

حرف «ط ا» = ملاكى شمال سيناء، مثل (ط ا ج 2397)

حرف «ط ج» = ملاكى جنوب سيناء، مثل (ط ج ق 1697)

حرف «ط ر» = ملاكى البحر الأحمر، مثل (ط ر ا 9874)

أما محافظتا الوادي الجديد ومطروح، فحرفهما الثابت «ج» والتغيير يكون في الحرف الثاني، كما يلي:

حرف «ج هـ» = ملاكى مطروح، مثل (ج هـ د 6987)

حرف «ج ب» = ملاكى الوادي الجديد، مثل (ج ب ا 5472)

باقي محافظات الوجه القبلي، وهي «قنا والأقصر وأسوان» فلوحاتها تبدأ بحرف «ص»، والحرف الثاني هو الذي يميز كل محافظة عن الأخرى:

حرف «ص ا» = ملاكى قنا، مثل (ص ا د 4124)

حرف «ص ق» = ملاكى الأقصر، مثل (ص ق ب 1974)

حرف «ص و» = ملاكى أسوان، مثل (ص و ع 5452)

وبالنسبة لنوع نشاط السيارة الذي كان يُدوّن على اللوحات المعدنية القديمة، مثل «أجرة – ملاكي – نقل – هيئة دبلوماسية – شرطة- أتوبيس خاص أو عام- رحلات» فقد ألغيت تمامًا في اللوحات المعدنية الجديدة واكتفت الإدارة العامة للمرور بكتابة كلمة «مصر» باللغة العربية بشكل دائم على اللوحة.

كما وضعت أيضًا الإدارة العامة للمرور بعض الألوان التي يمكن من خلالها تحديد نشاط السيارة، حيث رمزت للسيارة الملاكي باللون «الأزرق الفاتح (السماوي)»، والأجرة «البرتقالي» والشرطة «الأزرق الغامق» والنقل والجرارات «الأحمر»، والتجارية «البني»، والجمركية «الأصفر»، والهيئة السياسية «الأخضر».

المصدر:المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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