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بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي»

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بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي» بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي»

كشف الفنان محمد فؤاد عن «علقة» تلقاها بسبب بنت في طفولته، مشيرًا إلى أنها كانت معجبة به، متجاهلة زميلًا آخر بالمدرسة يحبها، لذلك قرر الثاني الانتقام من «فؤاد» وضربه.

وقال «فؤاد»، في برنامج «ثلاثة في واحد» الذي يذاع على قناة «أون إي»: «اتضربت علشان بنت واللي ضربني كان واحد صاحبي في المدرسة وساكن جنبها وبيحبها، وهي معايا في المدرسة وبتحبني أنا، مش مشكلتي بقى هو المفروض يظبط أموره وتفكر فيه، واستناني في مرة وكان الطلبة في الفصول وأنا رايح الكانتين، ولقيته بيقولي كابتن ومحستش لقيت نفسي طاير».

 

المصدر:المصري لايت

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