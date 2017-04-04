قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»

سمر العشري

لم تُسدل حرب المائة عام، بين فرنسا وإنجلترا، فصول الصراع العنيف بين قوتين تتمتعان بثقل حضاري، جعل البلدين يبذلان ما في وسعهما لارتداء ثوب الانتصار، في أوراق التاريخ.

ورغم تجدد الصدام العسكري عام 1801 ميلادية، مع تمكن القوات الإنجليزية – المهزومة سابقاً- بمعاونة الجيش العثماني من إفشال الحملة الفرنسية على مصر، فإن المواجهة اتخذت بعداً آخر، أشعلته المنافسة العلمية الشرسة بين الشاب الفرنسي «جان فرنسوا شاملبيون»، الذي يوافق هذا الشهر الذكرى الـ185 لوفاته، والطبيب الإنجليزي «توماس يونج»، لفك طلاسم «حجر رشيد» الذي كان له الفضل في تفسير اللغة الهيروغليفية، المُسجل بها حضارة المصريين القدماء، ومن ثم تأسيس علم المصريات.

وربما لم يتخيل الجندي الفرنسي «فرنسوا بوشار»، الذي بدأت الحكاية عنده، عندما عثر على قطعة ضخمة من الجرانيت الأسود، عام 1799 ميلادية تتضمن نصوصاً مدونة بثلاثة خطوط مختلفة، بالقرب من قلعة قايتباي الكائنة بمدينة رشيد- أن أكتشافه العظيم قد يتحول إلى ورقة تلوي ذراع بلاده.

فقد أُجبرت القوات الفرنسية على تسليم الحجر المعروف باسم «حجر رشيد»، للقوات الإنجليزية بعد هزيمة حملتها، كشرط لانسحابها من مصر، لكن العقلية الفرنسية لم تفقد أمل استعادة أوراق اللعبة للانتقام، رغم وقوعها تحت طائلة ضغط الخسارة، حيث عملت قواتها على نسخ الحجر قبل تسليمه، لتبدأ رحلة فك رموزه التي امتدت عشرين عاماً كاملة.

حجر رشيد بين تساؤلات شامبليون ويونج

في فرنسا كان ابن بائع الكتب، المولع بدراسة اللغات اللاتينية واليونانية والقبطية، «شامبليون» يسأل نفسه مراراً: من أين أبدأ فك رموز هذا الحجر؟ من الـ14 سطراً المكتوبة عليه بالهيروغليفية؟ أم تكون البداية من اللغة اليونانية التي أجيدها ونُقشت على الحجر في 54 سطراً؟ أم أغامر وأعمل على 32 سطراً للغة يُحتمل أن تكون سريانية؟

بينما في إنجلترا، كان الطبيب «توماس يونج» الذي يُجيد عدة لغات شرقية وحقق اكتشافات علمية، تمثلت في إظهار كيفية تركيز حدقة العين ونظرية حول سرعة سفر الضوء، يتباهى بوجود الحجر تحت يديه، حيث أهداه الملك جورج الثالث إلى المتحف البريطاني عام 1802 ميلادية.

وكان أول سؤال طرحه على نفسه: هل تُقرأ الهيروغليفية من اليسار لليمين أم العكس؟ فأجابت عمليات البحث بالتدقيق في بردية نُسخ عليها خرطوش الملك بطليموس الخامس الذي يدور نص حجر رشيد حوله، كاشفة أن النص كُتب من اليسار إلى اليمين على البردية بينما نسخته الموجودة على «حجر رشيد» مدونة من اليمين إلى اليسار وهو ما يُفسر إمكانية قراءة اللغة بطريقتين.

وتجلت استراتيجية «يونج» البحثية لفك طلاسم الحجر، في الاعتماد على علم الرياضيات، حيث اعتقد أن حساب عدد مرات ظهور الكلمات في النص اليوناني، ومن ثم النص الهيروغليفي، سيمكنه من استخلاص مجموعة من الرموز التي تتكرر بنفس عدد المرات وتُكون أبجدية.

بينما في تلك الأثناء كان «شامبليون» حسم أمره بعد تفكير طويل، لتحديد هوية اللغة الهيروغليفية، التي تأرجحت في عقله، بين كونها رموزا تم استخدامها فقط لتوصيل الأفكار، وبين اعتبارها لغة منطوقة، ليسلك طريقه معتبراً الهيروغليفية تُشكل كلمات منطوقة، وعزز تلك الفرضية استنتاجه أن اللغة القبطيةـ آخر لغة معروفة لدى المصريين ـ ما هي إلا تطور للغة المصرية القديمة، وبالتالي فإن أصواتها مقتبسة من اللغة الهيروغليفية، كما وُجد تشابه كبير بين كتابة حروف اللغتين.

ولكن ظل مدعاة لقلق الطرفين الفرنسي والإنجليزي، أن «حجر رشيد» الذي يعد جزءًا من لوحة غير منتظمة الشكل، مكسور القمة والأركان باستثناء الجهة اليسرى من القاعدة، لدرجة أن النص الفرعوني المدون عليه فُقد أكثر من نصفه، وهو ما أخضع مراحل البحث في بعض الأحيان لتخمينات امتدت لسنوات.

وكان المفتاح الذي قاد عملية فك رموز الحجر نحو منحى أكثر وضوحاً، دراسات عكف على إعدادها علماء عرب، للغات سبقتهم ورغبتهم في تعريب الدواوين واستعمال الحرف العربي بدلاً من حروف لغات كانت قائمة.

وبين صفحات مراجع «ابن وحشية» و«الإدريسي»، توصل «شامبيليون»، و«يونج»، إلى أن الخراطيش تحتوي على أسماء ملكية، وهناك وجود صلة بين الكتابات الهيروغليفية والديموطيقية والهيراطيقية فضلا على معرفة المقابل القبطي لكلمات «إله» و«ملك» و«ولد».

وقد نُسخت نصوص حجر رشيد، على خمس لوحات موجودة في المتحف المصري وكذلك على جدران معبد فيلة في أسوان.

كليوبترا تُبدد حلم يونج لفك طلاسم الحجر

ومكنت الخراطيش الملكية «يونج» على سبيل المثال، من إدراك تخصيص رمز المرأة الجالسة، للتأنيث بنهاية أسماء الأعلام، بينما توصل «شامبيلون» إلى تفسير حرف الدائرة المقلوبة للأسفل حيث تبين أنها تُقابل حرف «الواو».

ويُسمى المربع الذي كُتب فيه أسماء الملوك في مصر القديمة «خرطوش»، لأنه يبدو شديد الشبه بخرطوشة الرصاصة.

وركز الإنجليزي «يونج» في بحثه على استخراج الخراطيش المدونة على حجر رشيد، وهو ما أوقعه في خطأ جسيم عرقل مسيرة وصوله لفك اللغز، خاصة لما أخفق في قراءة اسم الملكة كليوباترا باللغة الهيروغليفية، بينما كان الشاب الفرنسي «شامبليون» تمكن من قراءة الاسم صحيحاً حيث إنه لم يعتمد فقط على قراءة خراطيش حجر رشيد، وإنما قام بتجميع نسخ خراطيش ملوك مصريين آخرين مثل رمسيس الثاني وتحتمس، ومن خلالها حدد أبجدية أوصلته لقراءة ما دُون على حجر رشيد، الذي يبلغ ارتفاعه 114 سنتيمترا، ويزن 750 كيلوجراماً، وذلك عام 1822 ميلادية.

وجاء تفسير رموز الحجر الذي أعاد به «شامبليون» هيبة بلاده، مبيناً أن ما كُتب عليه مرسوم أصدره كهنة منف (عاصمة مصر القديمة، ومكانها الحالي مدينة البدرشين بالجيزة) عام 196 قبل الميلاد، تكريماً للملك بطليموس الخامس، لقيامه بإعفاء معابد المدينة من تسديد الضرائب وإلغاء بعض الغرامات والديون القديمة والعفو عن ثائرين أعلنوا توبتهم.

وشكل الكهنة وقتذاك مركز قوة في توطيد حكم الملوك، ذلك لامتلاكهم زمام السلطة الدينية التي كانت محور حياة المصريين.

ويبدو أنهم لم يصدروا هذا المرسوم الذي منح غطاءً شرعياً للملك بطليموس الخامس، كملك أجنبي يحكم مصر، إلا حين اطمأنوا لاستمراره بمقاليد الحكم الذي واجه في بدايته تحديات كبيرة، حيث أصدروا المرسوم بعد 9 سنوات من تتويجه باللغتين الهيروغليفية واليونانية والخط الديموطيقي، وهو أحد الخطوط المصرية القديمة المستخدمة في كتابة النصوص الدينية والقانونية.

ورغم المبارزة العلمية الشرسة بين «شامبليون» و«يونج»، فإن الشاب الفرنسي لم يُنكر مجهودات العالم الإنجليزي، بل على العكس، نسب إليه إعطاء قيمة صوتية للعلامات الهيروغليفية.

بينما نشر يونج خلاصة أبحاثه المرتبطة بفك رموز «حجر رشيد» عام 1823 ميلادية، ليعرض نظريات بحثه.

ويرد بالجزء اليوناني المدون على حجر رشيد ما يعكس تفخيما وتعظيما شديدين للملك، وجاء في نصه: «إن رؤساء الكهنة خدمة الآلهة، وأولئك الذين في المقصورة لتزيين الآلهة، وحاملي الريش والكتبة المقدسين، وكل الكهنة الآخرين المجتمعين معا، من كل معابد البلد، أمام الملك في منف، من أجل عيد تسلمه المُلك، وهو عيد بطليموس الحي للأبد محبوب بتاحو الإله (إبفيانسإيوخارستيس) الذي تسلمه من والده، قد اجتمعوا في المعبد بمنف في هذا اليوم وأعلنوا: لما كان الملك بطليموس الحي للأبد قد أنعم نعماً كثيرة على المعابد والذين يسكنونها، وكذلك أولئك الذين هم رعاياه بوصفه ملكاً انحدر من إله وإلهة مثل (حور بن إيزيس) و(أوزير) الذي انتقم لوالده (أوزير)، ومن أجل الآلهة ممتلئاً بالتقوى والكرم، فإنه قد أهدى المعابد دخلاً من المال والغلال، وكبد نفسه نفقات كثيرة من أجل رخاء مصر ولتوطيد المعابد، ومنح بسخاء كل الأموال التي كانت له والضرائب والمستحقات التي وردت له من مصر، ألغى بعضها تماما، وخفض الباقي، وذلك لأجل أن يصبح في استطاعة الناس (يقصد المصريين الأصليين) وجميع الباقين (الأجانب) أن يعيشوا في يُسر خلال مدة حكمه».

المصدر:المصري لايت

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