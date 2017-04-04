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مرتضى: هخوض انتخابات الزمالك.. والراجل ينزل قدامي ويكسبني

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مرتضى: هخوض انتخابات الزمالك.. والراجل ينزل قدامي ويكسبني مرتضى: هخوض انتخابات الزمالك.. والراجل ينزل قدامي ويكسبني

التحرير

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أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خوضه انتخابات الزمالك المقبلة.

وأضاف رئيس النادي الأبيض "هنزل الانتخابات والراجل ينزل قدامي ويكسبني".

كما وجه منصور، رسالة إلى كامل زاهر أمين صندوق النادي الأهلي قائلاً "أنت راجل كبير وشايب وعيب واتغطى كويس".

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جاء ذلك ردًا على تصريحات زاهر، التي قال فيها "المنافسة في بين الأهلي والزمالك منافسة معنوية فقط".

وتابع "الزمالك فريق كبير وعندما قررت المحكمة حل مجلس إدارة النادي الأهلي كنت أول من دافع عنهم وما قاله كامل زاهر عيب وهذا تحرش رياضي بنادي الزمالك".

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التحرير

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