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مرتضى منصور يزيح النقاب عن تشكيل الجهاز الفني الجديد

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مرتضى منصور يزيح النقاب عن تشكيل الجهاز الفني الجديد مرتضى منصور يزيح النقاب عن تشكيل الجهاز الفني الجديد

التحرير

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أعرب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن ترحيبه بالبرتغالي اجستو ايناسيو المدير الفني الجديد للفريق الأول، مؤكدا أنه سيتم التعاقد مع اثنين مساعدين له بالإضافة لمحمد صلاح وعلاء عبد الغني.

وأضاف رئيس نادي الزمالك، أن الإعلام الكاذب أدعى أن ايناسيو يرفض تواجد شيكابالا بسبب تواجده في سبورتنج لشبونة، خلال فترة تولي ايناسيو منصب المدير الرياضي للنادي وهو أمر غير صحيح، ويكفي أن شيكابالا كان أول من صافحه المدير الفني واحتضنه.

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وتابع رئيس النادي الأبيض، أنه سيتم إعلان كافة التفاصيل في المؤتمر الصحفي الخاص بالمدرب السبت المقبل.

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التحرير

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