ويظهر شريط فيديو يتم تداوله منذ الأحد مجموعات من الشباب يرقصون على الموسيقى، التي تتخللها الآذان في ملهى ليلي

في نابل (شمال شرق)، خلال سهرة أحياها اثنان من منسقي الموسيقى الأوروبيين.

واليوم الاثنين، كشف والي نابل، منور الورتاني، عن اتخاذ إجراء عقابي، وقال لوكالة فرانس برس "بعد التأكد من الوقائع،

قررنا إغلاق الملهى الليلي" حتى إشعار آخر، وفتح تحقيق واعتقال المدير.

وأشار المسؤول المحلي إلى أن توقيف مدير الملهى الليلي جاء بناء على تهمة "المس بالآداب العامة وخدش الحياء"،

مضيفا "لن نسمح بانتهاك المشاعر الدينية والمقدسات".

وكان الفيديو أثار ردود فعل على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر بعض المعلقين أنه مسيء.

المصدر:اسكاي نيوز