محافظ المنيا يشهد فعاليات مؤتمر "التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017".. صور

المنيا - ريمون الراوي:

شهد عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة 2017، بحضور نيفين جامع، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، والدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا، ومحمود محرز رئيس قطاع المكاتب الإقليمية، وفايزة الطهناوي مدير المنطقة الخامسة للصندوق الاجتماعي، ووفد من القيادات والشخصيات النسائية.

وقدم المحافظ التهنئة للمرأة، مشيرًا إلى أن إعلان عام 2017 عامًا للمرأة المصرية من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة رسالة تؤكد إيمان القيادة السياسية بدور فتيات ونساء مصر في تحقيق التنمية على أرض الوطن، مشيرًا إلى أن المرأة ستظل نموذجًا للتضحية والإرادة الصلبة عبر العصور؛ لأنها أثبتت جدارتها بقيادة أسرتها ومجتمعها نحو البناء والازدهار، مؤكدًا إيمانه بدورها كشريك أساسي في جميع مجالات العمل العام.

وأكد المحافظ على أهمية ودور المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل، للنهوض بالمجتمع ومشاركتها الإيجابية في التنمية، مشيرًا إلى أن الكفاءة أصبحت هي المعيار الرئيس للعمل في أي مجال، سواء للمرأة أو للرجل.

وأضاف "البديوي" أن المحافظة حريصة على دعم كافة الأنشطة التي تشارك فيها المرأة في المجتمع وخروجها من دور التهميش إلى دور الريادة، إذ عقدت المحافظة عددًا من المؤتمرات والندوات لمناهضة العنف ضد المرأة ونشر الوعي الثقافي نحو حقوق المرأة وأهمية دورها في عملية التنمية، مشيرًا إلى أن المحافظة تدعم المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتناهية الصغر للمرأة والتي تساهم في توفير العديد من فرص العمل؛ وبالتالي زيادة دخل الأسر.

من جانبها، قالت نيفين جامع، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية: "إن المؤتمر يأتي بهدف نقل صورة حقيقية عن المرأة في الصعيد، مشيرة إلى المهارات الخاصة بالسيدات ومدى إسهامها في توفير فرصة عمل من خلال التواصل مع الصندوق الاجتماعي والجمعيات الأهلية لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

من جانبها، أوضحت فايزة الطهناوي، مدير المنطقة الخامسة، أن المؤتمر يأتي ضمن استراتيجيات متطورة يسعى الصندوق الاجتماعي من خلالها للمساهمة في تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وذلك بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP لإدماج المرأة بتشجيعها على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تتيح لها المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى وضع آلية للتعاون مع الشركاء بهدف إتاحة مناخ عمل مساند للمرأة واحتياجاتها.

كما افتتح المحافظ والحضور المعرض الشامل لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يحتوي على العديد من المنتجات الغذائية والملابس والمشغولات اليدوية، وغيرها للجهات المشاركة بالمؤتمر.

وفى ختام المؤتمر كُرّم عدد من مقررات المجلس القومي للمرأة بمحافظات (المنيا، الفيوم، بني سويف، الوادي الجديد، أسيوط), وعدد من شركاء ورائدات الأعمال بصعيد مصر.