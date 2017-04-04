بالصور || أهالي الشرقية يسحلون بلطجي يخطف الأطفال من أمام المدارس ويكشفون عن الطريقة التي يستدرجهم بها

تمكن أهالي قرية الجناودة بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، من القبض على بلطجي وسحله، أثناء محاولته اختطاف طفل يدعى “محمد سعيد”، من أمام إحدى مدارس القرية.

وصرح عدد من أهالي قرية الجناودة، بأن هذا البلطجي تخصص في اختطاف الأطفال من أمام المدارس، عن طريق إغرائهم بالحلويات والألعاب، حتى يتمكن من استدراجهم إلى أماكن بعينها ثم يقوم باختطافهم.

وأضافوا أن الطفل الذي يدعى “محمد سعيد”، كان السبب في القبض على البلطجي المتخصص في خطف الأطفال، حيث أنه قد صرخ واستغاث بالأهالي أثناء محاولته اختطافه، حيث تجمع على الفور حول البلطجي واستطاعوا الإمساك به.

وأكد شهود عيان، على أن الأهالي بعدما أمسكوا بالبلطجي، قاموا بضربه وسحله بشوارع القرية، كما أنهم قيدوه بالحبال حتى يكون عبرة لغيره، ممن يحاولون التعرض لأطفالهم، ثم قاموا بإبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور إلى القرية وقبضت على المتهم، وتحفظت عليه لحين عرضه على النيابة العامة.