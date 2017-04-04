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اردوغان لبوتين: هجوم إدلب "الكيميائي غير الإنساني" يهدد محادثات السلام

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اردوغان لبوتين: هجوم إدلب "الكيميائي غير الإنساني" يهدد محادثات السلام اردوغان لبوتين: هجوم إدلب "الكيميائي غير الإنساني" يهدد محادثات السلام

مصراوي Masrawy

اردوغان و بوتين - ارشيفية

أنقرة – (أ ف ب):

ندد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالهجوم "الكيميائي" في شمال غرب سوريا واعتبره "غير انساني" محذرا من أنه يمكن أن يهدد محادثات استانة للسلام في سوريا.

وقالت مصادر رئاسية أن "الرئيس اردوغان قال إن مثل هذا النوع من الهجمات غير الإنسانية غير مقبولة محذرا من أنها قد تنسف كل الجهود الجارية ضمن اطار عملية استانة" لاحلال السلام في سوريا لكن بدون الإشارة إلى مسؤولية أي طرف في الهجوم.

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