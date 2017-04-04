محافظ أسوان يبحث سبل تنشيط السياحة العلاجية مع سفيرة البرتغال

أسوان - إيهاب عمران:

استقبل اللواء مجدى حجازي محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، ماريا مادالينا سفيرة البرتغال بمصر .

وأكد المحافظ على الاستعداد الكامل للاستفادة من الخبرة البرتغالية في مجال السياحة العلاجية، بجانب التسويق والترويج للسياحات التي تتفرد بها أسوان، في ظل ما تتمتع به من استقرار وأمان، فضلاً عن التنوع في الأنماط السياحية بها، سواء كانت أثرية أو علاجية أو بيئية أو نيلية أو سفاري وصيد، بالإضافة إلى تمتعها بالطقس الدافئ المعتدل.

ولفت إلى استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات لجذب فرص الاستثمارات البرتغالية على أرضها في الصناعات المختلفة، نظرًا لما تتمتع به من مقومات كبيرة بتوافر الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، وأيضًا في ظل الموقع الجغرافي لأسوان باعتبارها البوابة الرئيسة على الأسواق الأفريقية أصبحت من أكثر المناطق الجاذبة للاستثمار.

من جانبها، أعربت السفيرة ماريا مادالينا، عن سعادتها بزيارة أسوان، وخاصة أن السائح البرتغالي يسعد بزيارة آثارها الخالدة وطبيعتها الخلابة، وتمتعها بالهدوء والاستقرار الأمني.

وأضافت السفيرة أنه ليس هناك أي قيود فرضتها الحكومة البرتغالية في الفترة الأخيرة على الرحلات السياحية لمصر بشكل عام وأسوان بشكل خاص.