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كلوب: غياب «ماني» مؤثر أمام بورنموث

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كلوب: غياب «ماني» مؤثر أمام بورنموث كلوب: غياب «ماني» مؤثر أمام بورنموث

التحرير

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قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إن غياب صانع ألعاب الفريق ساديو ماني، للإصابة أمام بورنموث، سوف يؤثر على الفريق - حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الريدز أمام بورنموث، الذي سيقام غدًا بملعب آنفيلد ضمن مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أضاف كلوب: "لا يوجد أي شيء مؤكد حتى الآن حول إصابة ساديو ماني، يجب علينا الانتظار إلى الغد من أجل معرفة خطورة اصابته، وعندما خسرناه السبت الماضي بسبب الإصابة قلت يا إلهي لا نستطيع أن نحصل على يوم واحد فقط مثالي!"، مؤكدًا أنه ينتظر الفحوصات، خاصة أن غيابه سيؤثر على الفريق بشكل كبير.

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تابع كلوب: "لالانا وهيندرسون سيكونان خارج لقاء بورنموث، ولكن ستوريدج متواجد، أنا سعيد من أجل عودته، والموسم طويل والوقت حان الآن لأوريجي، هو الأن خيار مهم بالنسبة لنا، وربما أستخدم جيمس ميلنر في مركز الجناح".

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التحرير

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