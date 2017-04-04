كلوب: سنقاتل على النقاط المتبقية في «البريميرليج»

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قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إنه سيضم العديد من اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية القادمة - حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الريدز أمام بورنموث، الذي سيقام غدًا الأربعاء، بملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أضاف كلوب: "نحن تعلمنا من هذا الموسم بطبيعة الحال، سوف نضم العديد من اللاعبين في الصيف، الأمر محسوم لدي في الموسم المقبل سوف تكون هناك مباريات عديدة و سوف تكون لدينا خيارات أكثر ولن نعاني من الغيابات".

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تابع مدرب الليفر: "رغم الغيابات لا تزال لدينا تشكيلة جيدة، وسوف نقاتل على الـ 24 نقطة المتبقية لنا، نحن لا نفكر في جدول البريميرليج والفرق المنافسة نحن نفكر في حالتنا، ويجب علينا القتال حتى النهاية، نعم سوف نفقد عناصر أساسية، ولكن لا يزال لدينا 11 لاعب قادر على اللعب في التشكيلة الأساسية".

وعن خسارة لقاء الذهاب أمام بورنموث "4-3"، أردف كلوب: "لقد تعلمنا أمور كثيرة من خسارتنا 4-3 أمام بورنموث، هم يمتلكون الآن 34 نقطة وهم حتى الآن يقاتلون من أجل البقاء، نحن لا نريد خسارة النقاط وهم أيضًا لا يريدون ذلك، الجولة الماضية بورنموث لعبوا ديربي والآن سوف يلعبون في الانفيلد لا أعتقد أن هذا أفضل أمر يريدونه".