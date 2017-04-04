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وست هام يسعى لتحصين نجميه في الصيف

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وست هام يسعى لتحصين نجميه في الصيف وست هام يسعى لتحصين نجميه في الصيف

التحرير

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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، يرغب في تقديم عقدين جديدين لنجميه ميشيل أنطونيو، ووينستون ريد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

أضافت الصحيفة، أن وست هام يونايتد يستعد لتقديم عقد جديد لنجمه الإنجليزي ميشيل أنطونيو، صاحب الـ 27 عامًا، مقابل 65 ألف جنيه استرليني.

أكدت ذا صن، أن الكراوتي سلافين بيليتش، المدير الفني لوست هام، يرغب أيضًا في تحصين مدافع النيوزيلندي وينستون ريد، صاحب الـ 28 عامًا، وتقديم عقد له إسبوعي مقابل 70 ألف جنيه استرليني.

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الجدير بالذكر أن وست هام يونايتد يحتل المركز الثالث عشر، برصيد 33 نقطة، جمعهم من 30 مباراة "فاز في 9 مباريات وتعادل في 6 مباريات وتلقى 15 هزيمة". 

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التحرير

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