ظهير هوفنهايم على رادار تشيلسي

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يرغب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، في ضم الألماني من أصول كراوتية، جيريمي تولجان، الظهير الأيمن لنادي هوفنهايم الألماني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحفية ذا صن البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن كونتي يرى في تولجان صاحب الـ 22 عامًا، البديل الأمثل، للنيجيري فيكتور موسيس، الظهير الأيمن للبلوز.

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أكدت الصحيفة، أن المدير الفني للبلوز يرغب في تدعيم صفوف الفريق، ليكون تشيلسي جاهزًا لخوض غمار منافسات دوري أبطال أوروبا من الموسم المقبل.

يذكر أن جيريمي تولجان شارك مع هوفنهايم هذا الموسم في 16 مباراة بعدد دقائق لعب بلغ 1.054 دقيقة، سجل خلالهم هدف وصنع آخر.