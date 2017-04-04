بالصور || حرب شوارع بين الأهالي واستخدام الأسلحة الألية والمولوتوف لمدة 6 ساعات في «عين شمس» والشرطة تتدخل

حدثت مشاجرة عنيفة أمس بمنطقة ” عين شمس” بين عدد من الأهالي، حيث كانت أشبه بحرب الشوارع، حيث استخدم أطرافها الأسلحة الآلية وزجاجات المولوتوف، بسبب الاستخدام المفرط من قبل سائق في أله التنبيه ” الكلاكس”، مما أدى إلى حدوث حالة من الرعب والفزع لدى الأهالي.

تفاصيل الواقعة

حيث تلقت شرطة النجدة بلاغاً من أهالي منطقة ” عين شمس يفيد بحدوث مشاجرة كبيرة وسماع أصوات طلقات نارية بشارع ” محمد إمام”، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وتم السيطرة على الوضع، وضبط عدد من الأفراد وبحوزتهم أسلحة وبنادق وزجاجات مولوتوف، حيث استمرت المشاجرة لمدة 6 ساعات أسفرت عن إصابة 12 شخصاً.

وتم القبض عل المتهمين واعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، وذلك من اجل استعراض للقوة، وتم عمل محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لتحقيق.