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بالصور || حرب شوارع بين الأهالي واستخدام الأسلحة الألية والمولوتوف لمدة 6 ساعات في «عين شمس» والشرطة تتدخل

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بالصور || حرب شوارع بين الأهالي واستخدام الأسلحة الألية والمولوتوف لمدة 6 ساعات في «عين شمس» والشرطة تتدخل بالصور || حرب شوارع بين الأهالي واستخدام الأسلحة الألية والمولوتوف لمدة 6 ساعات في «عين شمس» والشرطة تتدخل

حدثت مشاجرة عنيفة أمس بمنطقة ” عين شمس” بين عدد من الأهالي، حيث كانت أشبه بحرب الشوارع، حيث استخدم أطرافها الأسلحة الآلية وزجاجات المولوتوف، بسبب الاستخدام المفرط من قبل سائق في أله التنبيه ” الكلاكس”، مما أدى إلى حدوث حالة من الرعب والفزع لدى الأهالي.

تفاصيل الواقعة

حيث تلقت شرطة النجدة بلاغاً من أهالي منطقة ” عين شمس يفيد بحدوث مشاجرة كبيرة وسماع أصوات طلقات نارية بشارع ” محمد إمام”، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وتم السيطرة على الوضع، وضبط عدد من الأفراد وبحوزتهم أسلحة وبنادق وزجاجات مولوتوف، حيث استمرت المشاجرة لمدة 6 ساعات أسفرت عن إصابة 12 شخصاً.

 

وتم القبض عل  المتهمين واعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، وذلك من اجل استعراض للقوة، وتم عمل محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لتحقيق.

المصدر:مصرفايف

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رئيس قسم الأخبار