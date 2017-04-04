أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم

سمر العشري

نقلًا عن مجموعة من الصحف اللبنانية، خلال الساعات القليلة الماضية، مجموعة من التقارير تتهم خلالها المخابرات القطرية بوضعها خطة لاغتيال شخصيات مصرية بارزة، وتتهمها أيضًا بأنها شكلت خلية إخوانية، وجندت لهم سوريين مرتزقة متعطشين للأموال مقابل أى شيء مقابل القيام بالعملية الموكلة لهم.

واتهمت الصحف اللبنانية، مخابرات قطر رصدت 200 مليون دولار، لتنفيذ مخطط اغتيالات، بواسطة سيارات ملغومة تستخدمها الخلايا الإرهابية الإخوانية والسوريين المجندين، لتنفيذ ختطتهم.

وأشارت الصحافة اللبنانية إلى أن المخابرات الأمريكية كشفت خطة تميم بن حمد، أمير قطر، لتنفيذ اغتيالات داخل وخارج الأراضى المصرية، لشخصيات بارزة مصرية، وطالبت أمير قطر بوقف خطته إلا أن المخابرات القطرية رفضت وتمسكت بخطتها والتى تنوى تنفيذها، كما هو مقرر لها.

اليوم السابع: المخابرات المصرية كشفت خطة قطر لاغتيال شخصيات مصرية بارزة

من جهتها نشرت صحيفة ( اليوم السابع) مقالًا مطولًا لمدير تحريرها الأستاذ دندراوي الهواري، تقول فيه إن المخابرات المصرية كشفت خطة قطر لاغتيال شخصيات مصرية بارزة، بالأدلة التى كشفتها لها المخابرات الحربية الأمريكية، والصحف اللبنانية، بالتفاصيل، وبالأسماء، وهو ما أثار غضب الجانب المصرى ، وعلى الفور رد الجانب المصرى بأن الرد سيكون عنيفا.

وتساءل الجميع عن سبب مغادرة الرئيس المصرى، عبد الفتاح السيسي، جلسة القمة العربية، بمجرد بدء تميم كلمته، وهذا ما نشرته الصحف اللبنانية، خلال الساعات الماضية، وهو غضب الرئيس السيسي والحكومة المصرية من أفعال غير مسؤولة من دولة قطر، قد تؤدى بها إلى الهلاك.

المصدر:اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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