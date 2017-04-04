النقل: إجراء تجارب تحميل على عدد من كباري طريق «شبرا/ بنها»

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قال محمد عز المنسق الإعلامي لوزارة النقل إن الهيئة العامة للطرق والكباري وبالتنسيق مع كلية الهندسة جامعة القاهرة، قامت اليوم بإجراء 3 تجارب تحميل على عدد 2 كوبري بطريق شبرا /بنها الحر الذي يدخل ضمن المشروع القومي للطرق (كوبري تقاطع الطريق الدائري مع طريق شبرا/ بنها الحر وكوبري على ترعة الشرقاوية عند الكيلو 2.5.

وأضاف عز في بيان له اليوم، أنه تم إجراء التجارب على الباكيات الخرسانية والمعدنية للكباري للتأكد من السلامة الإنشائية لهذه الكباري وأن النتائج أوضحت أن ما تم تنفيذه مطابق للمواصفات القياسية المصرية.



وأوضح المنسق الإعلامي لوزارة النقل إن هذه التجارب تدخل ضمن منظومة تأكيد ضبط الجودة للأعمال التي يتم تنفيذها وضمن منظومة الأمان على الكباري والطرق بالمشروع.

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جدير بالذكر أن طريق "شبرا - بنها " الحر يبلغ طوله 40 كم وتبلغ تكلفته 2.5 مليار جنيه ويشمل على 38 كوبري و24 نفقا لعبور السيارات والمشاة ولمنع وجود أي تقاطعات سطحية.

ويعد طريق "شبرا - بنها " الحر من أهم مشروعات الطرق، وسيساهم في تخفيف الضغط المروري على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي الذي تمر عليه نحو 140 ألف سيارة في اليوم، وسيخلق محورا جديدا يربط مباشرة بين الطريق الدائري والطريق الدائري الإقليمي دون الدخول إلى الكتل السكنية المزدحمة.