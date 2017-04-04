«الأغذية العالمي»: مشروع «الألف يوم» يعتني بصحة 40 ألف حامل بالصعيد

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قال منجستاب هايلي، مدير برنامج الأغذية العالمي، إن مشروع «الألف يوم» يستهدف العناية بصحة 40 ألف سيدة حامل وأطفالهن في أكثر الأسر احتياجًا في سوهاج وقنا وأسيوط، مضيفًا أنه سيتم تقديم 80 جنيهًا لكل مستفيد شهريًا لشراء سلة غذائية مغذية للمساهمة في التغلب على العائق المالي للحوامل والمرضعات.

وتابع: "مكافحة سوء التغذية الخاص بالأطفال والأمهات يعد بمثابة استثمار في البشر، فالآثار السلبية لسوء التعذية على النمو البدني التحصيل العلمي والقدرة على الإنتاج تنشأ دائرة مفرعة تمثل تحديًا أساسيًا للتنمية المستدامة".

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وأضاف «هايلي» خلال توقيع اتفاقية مشروع "الألف يوم" مع وزارة التضامن، اليوم الثلاثاء، أن مكافحة سوء التغذية تحظى بأهمية خاصة خلال الألف يوم الأولى لحياة الطفل، وهي الفترة التي تبدء من الحمل حتى 24 شهرا، بعد الولادة وتعد اللبنات الأساسية لحياة صحية ومنتجة.

يذكر أن كل من وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، وقعّت مذكرة تفاهم، مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة.