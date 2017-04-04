البورصة تربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب والعرب

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على ارتقاع جماعي بدعم من مشتريات أجنبية وعربية بإجمالى تداولات 1.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 6.9 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 13264.75 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 579.6 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.04 % ليصل إلى مستوى 1348.01نقطة.

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ومالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء المكثف بصافي مشتريات 9 ملايين جنيه و484.65 مليون جنيه، ومالت تعاملات المؤسسات نحو الشراء بينما مالت تعاملات الأفراد نحو البيع.