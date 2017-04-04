مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر

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قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، اليوم الثلاثاء، إن السنوات الست الماضية شهدت تغيرا في السلوكيات، تسببت في ظهور السلبيات بشكل ملحوظ، نتج عنه ضعف الانتماء للوطن.

وأضاف "شهاب"، أن الإرهاب ليس الخطر الحقيقي على مصر، بل تطرف الفكر لأنه بذرة ومنبع الإرهاب، مشددا على أهمية وجود رؤية تتمثل في أن يكون للجامعات دور رئيسي لمناهضة هذا الفكر.

وأوضح أستاذ القانون الدولي، خلال الندوة التي أقامتها جامعة فاروس بقاعة المؤتمرات بعنوان "التنشئة الوطنية لشباب الجامعات"، أن المجتمعات لا تتقدم إلا بقيم أصيلة لا تتغير بتغير الزمان، مؤكدا أهمية تعزيز القيم الأصيلة للنهوض بالوطن.

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وأكد الدكتور مفيد شهاب، أن شباب الجامعات هم العامود الفقري لحركة التنمية بالمجتمع، ولابد من إعدادهم بصورة جيدة؛ لخلق جيل جيد واعٍ لديه فكر إيجابي، يسهم في التقدم، ويناهض الأفكار السلبية، ويسهم في ازدهار المجتمع، موضحا أن المهمة ملقاة على عاتق الجامعات بتنويع الأنشطة الطلابية المختلفة، مضيفا "لابد أن تنجح الجامعة في الوحدة الفكرية".

وحول الهجرة بشقيها، أشار "شهاب"، إلى أن التجارب أثبتت عدم نجاحها بالقدر الأمثل، وأن نتائجها سلبية والقليل منها إيجابية، مناشدا الشباب عدم التسرع في "الجري" وراء دعوات الهجرة.