في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه

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تشبه الدولاب المعدني من الخارج، بينما تتميز من الداخل عن أي ثلاجة، وتنفرد بسعرها الذى يتجاوز 50 ألف جنيه، وهو مايساوى قيمة كافة الأجهزة الكهربائية التي تشتريها عروس من أسرة متوسطة، عند تأسيس عش الزوجية.

تتواجد الثلاجة ماركة "شارب" في فرع بي تك بالتجمع الخامس، ويبلغ سعرها 52 ألف جنيه، وتنقسم إلى جزئين، الجزء العلوي مخصص للتبريد، بينما يتواجد الفريزر في الجزء السفلي من الثلاجة على عكس الثلاجات العادية.

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زيقول "محمد" مسئول المبيعات بالفرع، إنها تتميز بوجود مروحة للثلاجة وأخرى للفريزر، بخلاف الثلاجات العادية التي يتواجد بها مروحة واحدة، كما أن الثلاجة مزودة بخاصية "البلازما كلاستر" التى تقضي على البكتيريا و روائح الطعام، كما تتمتع الثلاجة بخاصية توفير الطاقة، وزر خاص للتحكم في لعب الأطفال.

وأضاف أنه يمكن التحكم في درجات حرارة الثلاجة والفريزر، كل على حدة، ويمكن زيادة سرعة الفريزر حال الرغبة في تجميد بعض الأغذية أو العصائر بشكل سريع.