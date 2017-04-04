أخبار عاجلة

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه

Google+ Print
في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تشبه الدولاب المعدني من الخارج، بينما تتميز من الداخل عن أي ثلاجة، وتنفرد بسعرها الذى يتجاوز 50 ألف جنيه، وهو مايساوى قيمة كافة الأجهزة الكهربائية التي تشتريها عروس من أسرة متوسطة، عند تأسيس عش الزوجية.

 

تتواجد الثلاجة ماركة "شارب" في فرع بي تك بالتجمع الخامس، ويبلغ سعرها 52 ألف جنيه، وتنقسم إلى جزئين، الجزء العلوي مخصص للتبريد، بينما يتواجد الفريزر في الجزء السفلي من الثلاجة على عكس الثلاجات العادية.

 

شاهد أيضا

زيقول "محمد" مسئول المبيعات بالفرع، إنها تتميز بوجود مروحة للثلاجة وأخرى للفريزر، بخلاف الثلاجات العادية التي يتواجد بها مروحة واحدة، كما أن الثلاجة مزودة بخاصية "البلازما كلاستر" التى تقضي على البكتيريا و روائح الطعام، كما تتمتع الثلاجة بخاصية توفير الطاقة، وزر خاص للتحكم في لعب الأطفال.

وأضاف أنه يمكن التحكم في درجات حرارة الثلاجة والفريزر، كل على حدة، ويمكن زيادة سرعة الفريزر حال الرغبة في تجميد بعض الأغذية أو العصائر بشكل سريع.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي

مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي

حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر

حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر

كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات

كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات