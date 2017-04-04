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«القومي للمرأة»: في يوم اليتيم الأم البديلة ليست رفاهية

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«القومي للمرأة»: في يوم اليتيم الأم البديلة ليست رفاهية «القومي للمرأة»: في يوم اليتيم الأم البديلة ليست رفاهية

التحرير

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ينظم المجلس القومي للمرأة، غدًا الأربعاء، ندوة موسعة ضمن احتفاليته بيوم اليتيم تحت عنوان "في يوم اليتيم الأم البديلة ضرورة و ليست رفاهية" وبالتعاون مع محافظة الدقهلية، بحضور الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية والنائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة والدكتورة فرحة الشناوي مقررة فرع المجلس بالمحافظة وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

وأكدت الدكتورة هبة هجرس أن تنظيم المجلس للندوة يأتي تأكيدًا على أهمية الدور الذي تلعبه الأم البديلة في تربية ورعاية وحماية الأطفال في دور الايتام ولسد ثغرات التجاوزات الكبيرة التي تحدث في بعض دور الأيتام تجاه الأطفال الصغار من قبل بعض العاملين بها.

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ويحاضر بالندوة الدكتورة ابتسام رفعت وكيلة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالمنصورة ومصطفى زمزم استشاري تطوير وإعادة هيلكة مؤسسات العمل الأهلي.

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التحرير

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