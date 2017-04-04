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مستشرق إسرائيلي: احتفاء ترامب بالسيسي يستهدف النفوذ الروسي

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مستشرق إسرائيلي: احتفاء ترامب بالسيسي يستهدف النفوذ الروسي مستشرق إسرائيلي: احتفاء ترامب بالسيسي يستهدف النفوذ الروسي

التحرير

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سلطت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، الضوء على زيارة الرئيس عبد الفتاح ، إلى واشنطن و لقائه بنظيره الأمريكي دونالد .

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حيث توقع البروفيسور إيال زيسر، مستشرق إسرائيلي بارز، أن تسفر تلك الزيارة و الأخرى التي سيقوم بها ملك الأردن عبد الله الثاني لواشنطن، إلى تعزيز "التعاون الاستراتيجي بين إسرائيل وكل من والأردن".

و نقلت الصحيفة العبرية عن زيسر، قوله إن "إدارة ترامب معنية بوجود التعاون الاستراتيجي بين تل أبيب وكل من القاهرة وعمّان، على اعتبار أن هذا التطور يمثل تحالف إقليمي يخدم المصالح الأمريكية".

و تابع زيسر بقوله إن نظامي الحكم في مصر والأردن يعيان وجوب التعاون مع إسرائيل، ما جعلهما يبديان أقصى درجات الاستعداد للتعاون معها في المجال الأمني والاستخباري".

وأضاف أن احتفاء ترامب بالسيسي يهدف بشكل أساس إلى تقليص الحضور الروسي في المنطقة، لا سيما في مصر، على اعتبار أن موسكو لا تملك من الإمكانيات ما يجعلها قادرة على منافسة واشنطن التي تنفق المليارات من الدولارات على علاقاتها مع الدول العربية.

واختتمت "يسرائيل هيوم" تقريرها بقول السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة، إسحاك ليفانون، إن "زيارة السيسي لواشنطن يمكن أن تؤسس لظهور تحالف ثلاثي يجمع كلا من الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل".

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التحرير

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