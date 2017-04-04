القاهرة تقيم «سويقات» جديدة للباعة الجائلين بالأحياء

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قال المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة إن المحافظة تلقت مقترحًا بأكثر من 18 موقعًا تم اختيارها بمعرفة رؤساء الأحياء لإقامة سويقات عليها لتجميع الباعة الجائلين من الأحياء، وتم استبعاد عدد منها لعدم موائمتها لإقامة سويقة عليه لعدم قربها من تجمعات سكنية أو محطات مترو أو مواقف أوتوبيسات أو عدم مناسبتها للحركة المرورية والتسبب في إعاقة مرورية.

واشترط عبد الحميد أن يكون للموقع المختار أكثر من محور ليسهل الوصول إليه مع ضرورة توافر إنارة كافية به، وأن تقام السويقة بنظام المنشآت الخفيفة ويكون لها مجلس أمناء يديرها مشكل من أجهزة الحي التابعة له وممثلين عن الشاغلين، ويكون مسئولًا عن تحديد القيمة الإيجارية للوحدة سواء يومية أو شهرية أو سنوية، وطبيعة النشاط الملائم للعمل داخل السويقة ومتابعة صيانة السويقة يوميًا أولًا بأول على غرار إدارة سوق العبور، ووضع نظم التشغيل المختلفة لإدارة السويقة طبقًا لطبيعة الحي والموقع .

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم العمل بإنشاء السويقات بواقع 2 سويقة بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربعة في الأماكن الأكثر احتياجًا، وتوفير قطع الأراضي المناسبة بالأحياء.

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وأصدر تعليماته بحصر كافة الأسواق القديمة بالقاهرة وتحديد احتياجاتها للبدء في رفع كفائتها وتطويرها مع التأكيد على توفير اشتراطات الحماية المدنية بها، وكذلك تحديد أسباب عدم عملها بكافة طاقاتها ووجود عدد من الوحدات داخل الأسواق القديمة مغلقة وغير مستغلة .

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ لتحديد الأارضي المخصصة لإنشاء سويقات لتجميع الباعة الجائلين بها بأحياء القاهرة المختلفة بحضور جيهان عبد الرحمن نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء محمد الشيخ السكرتير العام، وهاني شنيشن مدير مديرية الإسكان، وعدد من قيادات المحافظة.