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وزير الري: 300 مليون جنيه تكلفة حماية جنوب سيناء من السيول خلال عامين

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وزير الري: 300 مليون جنيه تكلفة حماية جنوب سيناء من السيول خلال عامين وزير الري: 300 مليون جنيه تكلفة حماية جنوب سيناء من السيول خلال عامين

التحرير

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أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، أن حجم الاستثمارات التي نفذتها الوزارة بجنوب سيناء خلال العامين الماضيين بلغ 300 مليون جنيه، فضلا عن رصد 1.3 مليار جنيه لتنفيذ أعمال الحماية من مخاطر السيول خلال الأعوام المقبلة.

وقال "عبد العاطي"، إن الوزارة أنفقت 90 مليون جنيه منذ عام 1996 وحتى عام 2014؛ لتنفيذ أعمال الحماية، لافتا بأنه تم زيادة تلك الميزانية في ظل ما تشهده من تغيرات مناخية ألقت بظلالها على عدد من المحافظات، خاصة شبة جزيرة سيناء.
 
جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية، اليوم الثلاثاء، لمشروع حماية وادي وتير من أخطار السيول والمشروعات التى تمت لحماية وادي المحاشي بطريق عرب حسان بمدينة طابا من أخطار السيول بتكلفة ١١ مليون جنيه.

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