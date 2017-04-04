الاتحاد الأوروبي: 93% من الثروة السمكية في البحر المتوسط تعرضت للصيد الجائر

فاليتا - (د ب أ):

قال باحثون تابعون للمفوضية الأوروبية إن الثروات السمكية في البحر المتوسط تتراجع بشكل مأسوي وإن الخمسين سنة الماضية شهدت اختفاء 34% من جميع أنواع الأسماك واختفاء 41% من الثديات البحرية في البحر المتوسط.

وحسب المركز البحثي المشترك التابع للمفوضية الأوروبية يوم الاثنين فإن 93% من الثروات السمكية في البحر المتوسط تعرضت للصيد الجائر.

وقال الباحثون إن البحر المتوسط يوفر تنوعا هائلا في الأنواع السمكية بما يتوفر فيه من 10 آلاف إلى 12 ألف نوع من الأسماك ولكن هذه الأنواع مهددة كثيرا جراء التلوث والتغير المناخي والصيد الجائر.

وأوضح الباحثون أن الإجراءات المضادة السريعة فقط هي التي يمكن أن تَحول دون حدوث أضرار لا يمكن تداركها فيما بعد وحدوث انهيار للثروة السمكية التي تمثل مصدر رزق الصيادين.

واتفقت 13 دولة الأسبوع الماضي في مالطا على برنامج عمل لحماية الثروة السمكية وحظر الصيد غير المشروع. وتدعم المفوضية الأوروبية هذه المبادرة بما ستوفره من بيانات محسنة و قاعدة بيانات عامة حسبما أوضحت المفوضية.