29 أبريل.. نظر فرض الحراسة على نقابة المحامين

كتب- أحمد أبو النجا:

حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الثلاثاء، جلسة 29 أبريل الجاري نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من عضو بالجمعية العمومية لنقابة المحامين، على حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص في دعوى حل مجلس نقابة المحامين وفرض الحراسة على النقابة.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بعدم الاختصاص في دعوى تطالب بحل مجلس نقابة المحامين وفرض الحراسة على النقابة.

وطالبت الدعوى، التي أقامها عضو بالجمعية العمومية لنقابة المحامين، بحل مجلس نقابة المحامين وفرض الحراسة على النقابة، استنادًا إلى وجود خطر على النقابة، مطالبًا بتكليفه وآخرين تراهم المحكمة بإدارة النقابة أو تعيين حراسة قضائية عليها، وفقًا لما ينص عليه القانون، لحين الانتهاء من انتخاب نقيب ومجلس جديدين.