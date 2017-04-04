22 أبريل.. إعادة محاكمة متهمي حرق ملهى العجوزة الليلي

كتب- أحمد أبو النجا:

قررت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سري الجمل، اليوم الاثنين، تحديد جلسة 22 أبريل لنظر محاكمة المتهمين بحرق الملهى الليلي بالعجوزة ومقتل 16 مواطنًا، أمام الدائرة 12 جنايات الجيزة.

ويحاكم في القضية كل من محمد عبد الرحمن زكي، ومحمود سعيد على، ومحمد جمال أبو اليزيد، ومحمد عماد المتهم الرئيسي وشهرته "حماصة".

وكان المتهمون أشعلوا النيران بإلقاء زجاجات المولوتوف داخل مطعم وبار بجوار فندق شهرزاد بمنطقة العجوزة، ما أدى إلى مصرع 16 شابا وفتاة من العاملين بالمطعم، وإصابة 5 آخرين.