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مفيد شهاب: التطرف الفكري منبع الخطر وبذرة الإرهاب

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مفيد شهاب: التطرف الفكري منبع الخطر وبذرة الإرهاب مفيد شهاب: التطرف الفكري منبع الخطر وبذرة الإرهاب

مصراوي Masrawy

الدكتور مفيد شهاب خلال الندوة

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق: "إن تعيين الشباب كنواب للوزراء دون أن يكون لديهم أي خبرة في العمل العام أصابهم بحالة من الضعف".

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جامعة فاروس بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بعنوان: "التنشئة الوطنية لشباب الجامعات"، ضمن البرنامج الثقافي للجامعة.

وأضاف "شهاب": أن "مشاركة الشباب في الدولة لا يجب أن تكون بهذه الطريقة النظرية، بل يجب أن يوضعوا في مكان يتعلمون منه ويكتسبون منه الخبرة من الكبار أولاً، لأنهم هم المستقبل".

وأشار إلى أن الشباب لديهم حالة من المثالية والخيالية بعيدة تمامًا عن الواقع، مؤكدًا على ضرورة تحمُّل من أسماهم بالجيل القديم الواقعي مهمة التواصل مع الأجيال الجديدة.

وفى سياق آخر، أوضح الدكتور مفيد شهاب، أن الإرهاب ليس هو الخطر الحقيقي، ولكن منبع الخطر هو التطرف في الفكر، والذي يعدّ بذرة الإرهاب، مطالبًا بإعداد جيد لفكر الشباب بالجامعة وإشراكهم في الأنشطة الرياضية والفنية.

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