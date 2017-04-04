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محافظ الإسماعيلية ينفي زيادة رسوم "الكارتة" على سيارات الأجرة

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محافظ الإسماعيلية ينفي زيادة رسوم "الكارتة" على سيارات الأجرة محافظ الإسماعيلية ينفي زيادة رسوم "الكارتة" على سيارات الأجرة

مصراوي Masrawy

يس طاهر، محافظ الإسماعيلية

الإسماعيلية-إنجي هيبة:

نفى اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، ما تردد عن زيادة قيمة رسوم "الكارتة" الشهرية المفروضة على سيارات الأجرة لنقل الركاب بجميع المواقف العمومية؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة الاجتماع الدورى للجنة العليا لحركة النقل والمرور بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، والتى عقدت بحضور المقدم محمد فاروق، المستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرى إدارات المرور والطرق ومشروع المواقف ونقابة السائقين ومشروع النقل الداخلي.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة عددٍ من الموضوعات الخاصة بحركتى النقل والمرور بالمحافظة وتوابعها، وتقرر الموافقة على تشغيل خط جديد لنقل الركاب بين مركز ومدينة القصاصين الجديدة ومدينة الصالحية الجديدة بالتنسيق بين مشروع المواقف بكل من محافظتى الإسماعيلية والشرقية.

ووافق المحافظ على تسيير سيارتين "مينى باص" من مشروع نقل الركاب لخط "الإسماعيلية - مدينة العاشر من رمضان"، والعودة لتسهيل حركة نقل الركاب والمواطنين والعاملين فيما بين الإسماعيلية والعاشر من رمضان، إضافة إلى ما طرحته شركة أتوبيس شرق الدلتا من إمكانية إصدار كارنيهات اشتراكات بأجور مخفضة لا تتجاوز 4 جنيهات فقط من الإسماعيلية للعاشر من رمضان؛ لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن المواطنين.

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