بالصور.. "الرقابة الإدارية" بالغربية تشن حملة مفاجئة على دور للأيتام

الغربية - مروة شاهين:

شنت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، حملة مفاجئة على دور وجمعيات لرعاية الأيتام، للتفتيش على المواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها، والتوجيه بضرورة تقديم أوجه الرعاية الطبية والصحية والاجتماعية والغذائية والإقامة بتلك الجمعيات، ومراجعة دفاتر التبرعات العينية والمادية.

شارك في الحملة أعضاء من مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي.

وبالتفتيش على دار الرعاية الاجتماعية للبنين بكفر الزيات، رصدت الحملة وجود عدد 7 طفايات الحريق فقط، وهو عدد غير كاف، خاصة مع تواجد ورش نجارة موبيليا بالدار، ما يهدّد بكارثة حال اندلاع حريق، بالإضافة إلى ملاحظات في أذونات صرف التبرعات، وعدم وجود ميزانية لعامي 2015 و2016.

كما رصدت الحملة عدم وجود أدوية بشرية داخل صيدلية الدار، وعدم استيفاء السجلات الطبية، وغياب روشتات تفيد بتوقيع كشف خارجي على أطفال الدار.

من جانبها وقّعت عضو مديرية الصحة، الكشف الطبي على الأطفال، مؤكدة أنها استمعت إليهم للتعرف على مشاكلهم ومحاولة حلها.