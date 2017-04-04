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الزراعة: استنباط أصناف جديدة من جميع المحاصيل عالية الإنتاجية

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الزراعة: استنباط أصناف جديدة من جميع المحاصيل عالية الإنتاجية الزراعة: استنباط أصناف جديدة من جميع المحاصيل عالية الإنتاجية

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عبد المنعم البنا وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المرحلة القادمة تشهد الاهتمام باستنباط أصناف جديدة من جميع المحاصيل عالية الإنتاجية، لكي تتحمل الظروف والتغيرات المناخية المختلفة، بما يساهم في تقليص الفجوة الغذائية، وتأمين غذاء المصريين، مع الاهتمام بمشروعات ترشيد استخدامات المياه المستخدمة في الري.

وأكد وزير الزراعة- في بيان له الثلاثاء- أن الدولة تسعى خلال الفترة المقبلة لتنمية القرية المصرية لكى تعود إلى سابق عهدها كقرية منتجة، تساهم بشكل كبير في تقليص الفجوة الغذائية، مما يساهم أيضاً في زيادة دخل صغار المزارعين بزيادة إنتاجيتهم عن المشروعات الخاصة بتنمية القرى والريف المصري، وتحسين مستوى معيشة أبنائه.

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