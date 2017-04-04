أمين "البحوث الإسلامية": تعيمم "المقاهي الثقافية" على مختلف محافظات الجمهورية

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن تواصل الوعاظ مع المواطنين على المقاهي تأتي في إطار التجديد في الجانب الدعوي وتنويع أشكال التواصل بين وعاظ الأزهر والجماهير؛ خاصة في مواجهة الأفكار المتطرفة والدخيلة على المجتمع.

وأشار عفيفي، في تصريح له الثلاثاء، إلى أنه من المقرر أن يتم تعميم فكرة المقاهي الثقافية في بقية محافظات الجمهورية بعد نجاحها في معظم المحافظات التي تم تطبيقها بها؛ مشيراً إلى أنه وجّه مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية بأن يقوم العمل الدعوي على تكثيف النزول إلى مختلف تجمعات الناس بطريقة تراعي واقع الحياة والالتحام المباشر مع الجماهير.

وشهدت فكرة تواصل وعاظ الأزهر الشريف مع المواطنين في "المقاهي الثقافية" والتي ينظمها مجمع البحوث الإسلامية في عدد من محافظات الجمهورية بدءًا من أسوان وحتى الإسكندرية، قبولا من جانب المواطنين الذي طالبوا بتنظيم المزيد من هذه اللقاءات باعتبارها تحتوي على شكل مختلف وأكثر تأثيراً في عملية التواصل مع الجماهير ومناقشة هموم المواطن وتبسيط معاني الإسلام وإحياء القيم الإنسانية المهجورة في حياة الناس، وبيان أهمية التراحم والتعاون والتكافل والتفاؤل والأمل وغير ذلك من القيم التي يحتاجها كل مواطن خاصة في هذه المرحلة.