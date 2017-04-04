أخبار عاجلة

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أمين "البحوث الإسلامية": تعيمم "المقاهي الثقافية" على مختلف محافظات الجمهورية

Google+ Print
أمين "البحوث الإسلامية": تعيمم "المقاهي الثقافية" على مختلف محافظات الجمهورية أمين "البحوث الإسلامية": تعيمم "المقاهي الثقافية" على مختلف محافظات الجمهورية

مصراوي Masrawy

الدكتور محيي الدين عفيفي

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن تواصل الوعاظ مع المواطنين على المقاهي تأتي في إطار التجديد في الجانب الدعوي وتنويع أشكال التواصل بين وعاظ الأزهر والجماهير؛ خاصة في مواجهة الأفكار المتطرفة والدخيلة على المجتمع.

وأشار عفيفي، في تصريح له الثلاثاء، إلى أنه من المقرر أن يتم تعميم فكرة المقاهي الثقافية في بقية محافظات الجمهورية بعد نجاحها في معظم المحافظات التي تم تطبيقها بها؛ مشيراً إلى أنه وجّه مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية بأن يقوم العمل الدعوي على تكثيف النزول إلى مختلف تجمعات الناس بطريقة تراعي واقع الحياة والالتحام المباشر مع الجماهير.

وشهدت فكرة تواصل وعاظ الأزهر الشريف مع المواطنين في "المقاهي الثقافية" والتي ينظمها مجمع البحوث الإسلامية في عدد من محافظات الجمهورية بدءًا من أسوان وحتى الإسكندرية، قبولا من جانب المواطنين الذي طالبوا بتنظيم المزيد من هذه اللقاءات باعتبارها تحتوي على شكل مختلف وأكثر تأثيراً في عملية التواصل مع الجماهير ومناقشة هموم المواطن وتبسيط معاني الإسلام وإحياء القيم الإنسانية المهجورة في حياة الناس، وبيان أهمية التراحم والتعاون والتكافل والتفاؤل والأمل وغير ذلك من القيم التي يحتاجها كل مواطن خاصة في هذه المرحلة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص