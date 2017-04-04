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بالصور || نشطاء يعقدون مقارنة بين صورة نادرة للملك «فاروق» جالساً على كرسيه وملوك العالم يقفون من حوله..وصورة «ترامب» و«السيسي»..ويكشفون السبب الحقيقي لقيام ترامب بذلك

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بالصور || نشطاء يعقدون مقارنة بين صورة نادرة للملك «فاروق» جالساً على كرسيه وملوك العالم يقفون من حوله..وصورة «ترامب» و«السيسي»..ويكشفون السبب الحقيقي لقيام ترامب بذلك بالصور || نشطاء يعقدون مقارنة بين صورة نادرة للملك «فاروق» جالساً على كرسيه وملوك العالم يقفون من حوله..وصورة «ترامب» و«السيسي»..ويكشفون السبب الحقيقي لقيام ترامب بذلك

عقد الناشط السياسي «ممدوح حمزة»، مقارنة بين صورة الرئيس المصري «عبد الفتاح »، مع الرئيس الأمريكي «دونالد » والذي ظهر فيها ترامب جالساً على مكتبه والجميع يقف من حوله ومن بينهم السيسي، وبين صورة نادرة للملك «فاروق، والتي يظهر فيها جالساً على كرسيه وجميع ملوك ورؤساء الدول العربية واقفون ويلتفون من حوله.

تباينت ردود الأفعال للنشطاء على تلك الصور، فمنهم من قال أن الرئيس الأمريكي تعمد أن يُظهر تلك الصورة على هذا النحو ليرسل رسالة لروسيا وباقي دول العالم بأن السيسي أصبح تابع له وواحد من رجالته -على حد تعبيرهم-، وعلق أخر قائلاً؛ أن ترامب خرق جميع البرتوكلات الدولية وجلس، في حين ظل ضيفه واقفاً.

 

بينما رأى بعض النشطاء، أن تلك الصورة غير مقصودة وليس لها أي دلائل، وإنما تم التقاطها دون استعداد من الجانبين، وأن الرئيس الأمريكي يعرف قدر ودورها المؤثر في العالم والمنطقة.

المصدر:مصرفايف 

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رئيس قسم الأخبار

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