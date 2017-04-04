صدمة.. مريم سعيد تنفصل عن خطيبها قبل أيام من زفافهما

شيماء مصطفى

صدمت الإعلامية المغربية مريم سعيد جمهوها بإعلانها انفصالها الرسمي عن خطيبها الاميركي المغربي الأصل كريم ظريف، قبل أيام من زفافهما.

مريم كتبت على حسابها على “انستجرام”: “الحمدلله على فضله ورحمته، أعلن إلغاء مشروع الزواج بشكل نهائي وفسخ الخطوبة رسميا، الحمدلله على قضائه وقدره، وعلى نياتكم ترزقون”.

جمهور الإعلامية المغربية عبروا عن صدمتهم الشديدة من هذا الخبر، وتسائلوا عن أسباب الانفصال، إلا أن مريم لم تذكر أي أسباب.

يذكر أنه كان من المقرر أن تحتفل مريم سعيد بزفافها إلى كريم ظريف يوم 7 إبريل الجاري، وقد نشرت صورة لدعوة زفافها والتي جاءت على شكل باب أبيض ذو خلفية ذهبية مستوحاه من الطبيعة، هذا بالإضافة إلى إقامتها حفل لتوديع العزوبية في بداية شهر مارس الماضي مع شقيقتها وصديقاتها.

المصدر : جولولى

شبكةعيونالإخبارية

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