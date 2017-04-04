«مالي مركزه» و«بينهم كيميا».. هكذا علق نجوم المجتمع على لقاء السيسي وترامب

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التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض أمس الإثنين، حيث بحث الرئيسان فى شتى القضايا وملفات المنطقة ورؤيتهما فى الحرب على الإرهاب، وأثار هذا اللقاء ردود أفعال إيجابية واسعة من قبل مشاهير العرب.

ويرصد موقع "التحرير- لايف" أبرز تعليقات الإعلاميين والسياسيين على الزيارة، والذين عبر أغلبهم عن سعادته بلقاء الرئيسين، فى التقرير التالى..

1- عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "أون تي في"، عن لقاء السيسي بترامب إنه يعد البداية وليس النهاية، وأضاف: "مكنش الغاية أن يذهب الرئيس المصري ويجلس في البيت الأبيض.. الغاية إن أنت بتاخد حقك لوجودك في دولة محورية في منطقة حساسة جدًا الآن.. مصر تبدأ اليوم الحصول على حقها بعد 8 سنوات من العزلة.. السيسي وترامب بينهم كيميا واضحة".

2- مفيد فوزي

أشاد الإعلامي مفيد فوزي بزيارة السيسي لترامب، من خلال مداخلة هاتفية له مع عمرو أديب، قائلاً: "الرئيس السيسي جلس أمام ترامب ملو هدومه ومالي مركزه أمام أكبر رئيس دولة في العالم يعبر عن مصر في تعبير حقيقي يحمل كل التفاصيل عن مصر أمام ترامب".

3- لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي فى برنامجها "هنا العاصمة" عبر فضائية "سي بي سي" إن اللقاء كان سببًا أساسيًّا في نشأة علاقة قوية ووطيدة بين "ترامب" و"السيسي"، مشيرة إلى حديث الرئيس الأمريكي وإشادته بالسيسي.

4-سامح شكري

علّق وزير الخارجية السفير سامح شكري على اللقاء، ووصفه بأنه "هام للغاية"، وتابع خلال حواره مع لميس الحديدي أن لقاءهما تناول أهمية الدعم الاقتصادي الأمريكي لمصر عن طريق المؤسسات المالية الائتمانية، ورأى أنه بداية صفحة جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلاله ظهرت الرغبة في تحقيق العلاقات بين البلدين.

5- مصطفى بكري

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غرّد عضو مجلس النواب مصطفى بكرين عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، قائلاُ: "عندما يقول ترامب إن الرئيس السيسي أدى عملًا رائعًا في وقت صعب للغاية، فهو يؤكد بذلك أنه يدرك أبعاد المؤامرة التي حيكت ضد مصر".

وأضاف: "وهي مؤامرة ذات أبعاد داخلية وخارجية، وهو يعرف أيضًا حجم الدعم والأموال التي صرفها سلفه والحيزبونة هيلاري على الإخوان وحلفائهم من أجل إسقاط مصر".

وتابع بكري قائلاً: "إلا أن بسالة الجيش المصري والشرطة وحكمة القادة، كانت خلف إسقاط هذه المؤامرة".

ووضّح نتيجة لقاء السيسي وترامب وفقاً لوجهة نظره، قائلاً: "نتائج لقاء السيسي وترامب اليوم ستمثل نقطة تحول في تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية".

6- مظهر شاهين

كتب مظهر شاهين خطيب مسجد عمر مكرم على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "شوفتوا ترامب كان فرحان ازاي بالريس.. دخلت التاريخ يا ترامب".

7- أنور قرقاش

أبدى أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة رأيه في لقاء الرئيسين، قائلاً: "مقابلة الرئيسين الأمريكي ترمب والمصرى السيسي مؤشر مشجع نحو دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، التي عانت ما عانته من رياح التغيير المدمرة".

8- وائل الإبراشي

وصف الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامجه "العاشرة مساء"، المذاع على قناة دريم، اللقاء بـ"الهام جدًا، وقال إن أنظار العالم كله تلتفت لهذا اللقاء وسينعكس علينا، وأكد أن تنوع علاقات مصر بمختلف الدول تحسنت بشكل كبير.