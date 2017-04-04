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مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك

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مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك

التحرير

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يعقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، جِلسة خاصة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني الجديد للفريق في الصالة المغطاة، قبل مران اليوم الثلاثاء.

تمت الجِلسة في غياب المدير الفني البرتغالي، أجستو إيناسيو الذي توجه إلى مكتب رئيس النادي لعقد جِلسة مع أحمد مرتضى، عضو مجلس الإدارة، والمشرف على فريق الكرة.

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ويلتقي الزمالك مع الشرقية، غدًا الأربعاء، بملعب السلام، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز التي يحتل فيها الزمالك المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

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التحرير

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