7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

شيماء مصطفى

من المعتاد أن ضبط إعدادات موجه واي-فاي في المنزل مهمة معقدة وصعبة تسبب عادةً الحيرة لمستخدم الحاسوب ذي الخبرة العادية. واستجابة لهذه المشكلة نفَّذ مزدو خدمات الإنترنت ومصنعو الموجهات بعض الأزرار والإعدادات الافتراضية التي جعلت الاتصال أكثر سهولة قدر المستطاع – وفي مجال الأمن، نعلم أن كلمة “سهولة” تؤدي إلى المشاكل.

احمِ موجه واي-فاي المنزلي من المتطفلين من خلال هذه النصائح السبعة:

1- تجنب تثبيت EZ: بعض موجهات واي-فاي تحتاج إلى تثبيت بسيط – ما عليك سوى الضغط على الزر للاتصال. ولكنك لا تعرف مؤهلاتك الشخصية، فلست مسؤول المجال الشبكي.

2- أعد كتابة اسم شبكة موجه واي-فاي: وعلى وجه الدقة، لا تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة تأمين شبكتك، ولكنها تحسن من موقف الشبكة الكلي. عند تسجيل الدخول أو مساعدة ضيف على تسجيل الدخول، ليس عليك تذكر ما إذا كان اسمك NETGEAR58843 أم Linksys-u8i9o. وبدلاً من ذلك، يمكنك اختيار اسم سهل لتذكره – أو استخدام كلمة تسلية أو مسلٍّ.

3- غيِّر بيانات اعتماد تسجيل دخول موجه واي-فاي: فمصنعو موجه واي-فاي يعيدون غالباً استخدام الأسماء وكلمات المرور الافتراضية لمسؤولي النظام. يمكنك البحث عنهم على الإنترنت – على سبيل المثال، بعض المصنعين يستخدمون كلمة (admin) أو كلمة (blank) لاسم مسؤول النظام وذلك اعتماداً على طراز الموجه، ويستخدمون كلمة (admin) أو كلمة (blank) لكلمة المرور. هذه ليست أسرار دولة. ولكن الاسم الحقيقي لمسؤول النظام وكلمة المرور الحقيقية يجب أن تكون سرية للغاية، لذا اختر كلمات جديدة. يمكنك التأكد من اختيارك كلمة مرور قوية مع برنامج password checker الخاص بشركة كاسبرسكي لاب.

4- تأكد أن صفحة تسجيل الدخول الخاصة بالموجه غير متاحة للدخول من شبكة الإنترنت: تتمتع الموجهات الحديثة عادةً بخصائص تسمح بتغيير الإعدادات عن بُعد عبر شبكة الإنترنت. يمكن أن يكون هذا أمراً مفيداً في بعض الحالات، ولكنه أيضاً يؤثر على الأمن، لذلك إن لم تكن بحاجة إليه فعطِّله. يختلف اسم الخيار حسب المصنِّع، ولكن يمكن البحث في إعدادات الموجه عن خيار مثل “الإدارة عن بُعد” والتأكد من تعطيله.

5- أمِّن جهازك ببروتوكول تشفير موثوق وكلمة مرور قوية للشبكة: هذا هو الجزء الأكثر أهمية. في الخطوة الثالثة، قمنا بتغيير اسم تسجيل الدخول الخاص بموجه واي-فاي مما يؤمِّن خيارات الموجه. والآن ستختار كلمة مرور للشبكة. وهذا ما ستقوم بكتابته في الحاسوب الشخصي أو جهاز ماك أو الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي أو أي جهاز آخر متصل لتمكين الجهاز من الدخول إلى شبكة واي-فاي الخاصة بالإنترنت. إذا كنت لا ترغب في قيام جيرانك أو الغرباء بالتطفل على شبكة واي-فاي الخاصة بك أنصحك شخصياً باختيار التشفير الشخصي WPA2 لكلمة المرور. يمكنك أيضاً استخدام عبارة المرور التي قد تكون أسهل في التذكر من كلمة المرور المعقدة، ولكن ينبغي أيضاً أن تكون أصعب في الاختراق.

6- أمِّن جميع شبكات واي-فاي الخاصة بك: أنا شخصياً ليس لدي شبكة ضيوف نظراً لأن شبكتي المنتظمة مؤمنة تأميناً قوياً. لكن إذا كان موجهك يدعم شبكة الضيوف وكنت ترغب في إنشاء شبكة جديدة فلك ذلك. يمكنك تسميتها مثلاً “MyAwesomeNetwork – GUEST,” وحمايتها بكلمة مرور قوية وتشفير فعال أيضاً. بعد ذلك لست مضطراً إلى إعطاء أي شخص آخر كلمة مرور شبكتك الخاصة.

7- أمِّن جميع الأجهزة: سواء أكنت تستخدم حاسوباً شخصياً أم حاسوباً لوحياً أم هاتفاً ذكياً أم أي جهازاً آخرَ متصلاً، أمِّن الأجهزة بكلمة مرور قوية. لا تعطِ أحداً كلمة مرورك. استخدم برنامج تأمين (نفضل استخدام برنامج Kaspersky Total Security) على كل جهاز — وحافظ دائماً على تحديث جميع البرامج.

المصدر: كاسبر سكاي العربي

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