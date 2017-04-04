بالفيديو || شاهد بقايا صرح هامان الذي أمر فرعون موسى ببناءه المذكور في القرءان الكريم

سمر العشري

تقع منطقة الكوم الأحمر الذي يعتقد كثيرٌ من الباحثين أنه صرح هامان وزير فرعون النبي موسى عليه السلام، والذي بناه لفرعون خلف معبد الكرنك من الجهة الشرقية. ولم يسجل هذا الأثر في هيئة الآثار المصرية نظرًا لأنه ليس من الآثار المعروفة أو الموثقة علميًا حتى الآن.

وقال الدكتور عبد المنعم عبد العظيم، مدير مركز تراث الصعيد، لقناة ( الأقصر بلدنا ) على موقع ” يوتيوب”: ” بالنسبة لمنطقة الكوم الأحمر فقد قام الأثري والباحث الأستاذ أنور أبو المجد نقيب المرشدين السياحيين السابق بدراسة لهذه المنطقة أثبت فيها أن البقايا الموجودة في الكوم الأحمر ببقايا الصرح الذي بناه هامان لفرعون موسى ليطلع به على الأسباب، والقصة التاريخية أن هذا كوم فرعون، أو برج فرعون وكل الناس تتداول هذا الكلام وتوارثتها جيل عن جيل في الصعيد وليس من المستبعد أن يكون هذا المكان بآثاره هو الصرح الذي بناه هامان وزير فرعون لفرعون ليرى رب موسى منه وطبعًا لأن آثار فرعون موسى تهدمت كلها فتهدم هذا الصرح مع ما تهدم من آثار فرعون موسى”.

وأضاف: ” صرح هامان عبارة عن بقايا من الطوب اللبن والطوب الأحمر الذي بني به هذا الصرح، ولم يتم بناءه من الأحجار كالمعابد المصرية القديمة، وتم بناءه من الطوب اللبن واحترق وأصبح طوب أحمر لكن لو تم بناءه من الأحجار الكبيرة والضخمة لكان استمر”.

واستطرد: ” هيئة الآثار تضم الآثار المعروفة والموثقة وحتى الآن لم يتم توثيق هذه المنطقة وتوثيق هذه البقايا، التي تعتبر بقايا مثل أي بقايا ويحتاج الكشف عنها لمبالغ واعتمادات مالية وهناك خطط أخرى لها أولوية عن صرح فرعون “.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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