فقدت 20 كيلو في شهرين مع المشروب العجيب ينحف البطن و المؤخرة و الزنود دون تعب و دون رجيم

شيماء مصطفى

فقدت 20 كيلو في شهرين مع المشروب العجيب ينحف البطن و المؤخرة و الزنود دون تعب و دون رجيم .

فوائد الكركم للتخسيس

يمنع تشكل الدهون والأنسجة الدهنية في الجسم عن طريق إضافة الكركم إلى الطعام، وبعض أنواع الشراب بكميّاتٍ مناسبة مترافقة مع تمارين رياضية. يحرق الدهون بشكل ملحوظ وسريع عن طريق عمل خلطة من ثلاثة أكواب من الماء عليها ثلاث ملاعق من الكركم المطحون وملعقة من الزنجبيل المبشور، ووضعهم على النار حتى يغلي، وبعد ذلك نتركه يبرد ونضعه في الثلاجة، ونأخذ منه فنجاناً قبل الفطور، وفنجاناً قبل الغداء وفنجاناً قبل النوم. مادة الكركمين الموجودة فيه تجعل الجسم يفقد الشهية ولا يشعر بالجوع، والشعور يكون بالشبع فقط، وذلك بسبب زيادة هرمون أديبونيكتين في الدم، وهو الهرمون المسؤول عن فقدان الشهية. يزيد من إنتاج المادة الصفراء وبالتالي تدفّق هذه المادة إلى المعدة لحرق الدهون بشكلٍ أفضل؛ وذلك عن طريق تناول ملعقة صغيرة قبل أكل وجبة فيها دهنيات. يجب عدم تناول الكركم بكميّات كبيرة؛ لأنّ له مضار عكسية إذا تم استعماله فترة طويلة.

فوائد الليمون للتخسيس

لليمون فوائد كثيرة حيث انه يساعد على التخسيس واعطاء الجسم رشاقة ونحافة ويعمل على حماية الجسم والكبد والكلى من السموم ويعمل على تخفيف الدهون في الجسم واسترخاء العضلات والاعصاب والشرايين والاوعية الدموية .

فوائد رجيم الليمون :

يعمل على انقاص الوزن بطريقة امنة وبشكل فعال وطبيعية من غير استعمال العقاقير والادوية حيث يتم استخدامه والتحم في كميته وحيث ان كل جسم له طريقته الخاصة وما يخصه فى التخسيس.

يعمل الليمون على انقاص والتقليل من الشحوم والدهون حيث ان الليمون يعمل على التقليل من الدهون لتى تزيد من الكرش والارداف

يعمل الليمون على ازالة السموم في الجسم لانه السبب الرئيسي في السمنة سوء التغذية المتوازنة ويجب التنويع فى عناصر التغذية واكل اكلات مفيدة وجيدة لقوام الجسم لتحمى الجسم من السمنة والامراض .

أهم وصفات فوائد الليمون للتخسيس :



الوصفة الأولى :

يتم شرب كوب من عصير ليمون مضاف اليه كمون او يقطع الليمون شرائح وفى الصباح يتم تناوله على الريق او ذلك بوضعه في الطعام بدلا من الحمض او الخل فسوف تستفيدين من هذه الوصفة وتجدين الفرق بعد فترة من استخدامها حيث سيعمل على تخسيس البطن والارداف وستلاحظي في تخسيس الوزن والجسم بطريقة كبيرة وسوف تتخلصي من السمنة .

الوصفة الثانية :

يتم تناول كوب من عصير الليمون مضاف اليه الزنجبيل والراحة وبعده مباشرة الراحة والاسترخاء لمدة 15 دقائق ويتم تناول عصير ليمون بطريقة مباشرة وغير مباشرة ويتم استعمالها لمدة اسابيع وسيتم الحصول على نتيجة جيدة وسوف تخسس البطن والكرش والجسم وستحصلي على رشاقة .

الوصفة الثالثة :

عصير برتقالة وليمون وماء مغلى :حيث يوضع قطع من البرتقال والليمون فى الماء المغلى ويتم شربه واربع مرات يوميا.

الوصفة الرابعة :

عصير ليمون وقشرة ليمون ونص لتر ماء :حيث يتم وضع قشرة الليمون مع ماء مغلى وضع عصير الليمون ويتم تناوله قبل الافطار

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فوائد العسل للتخسيس

يستخدم عسل النحل في عملية التنحيف وخسارة الوزن الزائد عن حاجة الجسم، بالرغم من أنّ العسل يتمّيز بمذاقه الحلو، ويحتوي على السكر بكمياّت جيدة، إلّا أنّه يلعب دوراً بشكل جيد في هذا الأمر، حيث يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية، والتي تعمل بدورها على توفير التغذية الكافية للجسم البدين، وفي أثناء اتّباع نظام غذائي صحي، فالعسل يعتبر عنصراً صحياً من خلال تنحيف الجسم بشكل سريع، والعمل على حرق كافة الدهون الزائدة في الجسم، حتى أنّه يعمل على سدّ الشهية لدى الشخص، وبالتالي إنقاص الوزن والتمتّع بقوام رشيق. العسل يعدّ غذاءً بسيطاً من الممكن تطبيقه وإدخاله ضمن حمية غذائية، وبدون ممارسة تمارين رياضية شاقة ومتعبة، إذ ينبغي شرب الكثير من الماء بمعدل لترين في اليوم الواحد، مع تجنب تناول الأغذية الدهنية، وذلك للحصول على أفضل نتائج ممكنة، تحتوي معلقة العسل الصغيرة على 90 سعرة حرارية، فحاجة الفرد للتنحيف بمقدار ملعقة منه بشكل يومي، ويفضل أن تؤخذ على الريق، مع مراعاة عدم تناول المزيد منه، لأنّه قد يعمل على زيادة الوزن، وكسب سعرات حرارية عالية.

الطريقه الصحيحه التي تجعلك تفقد 20 كيلو في شهرين

ملعقة كركم

ملعقة مبشور الليمون

ملعقة عسل

كوب ماء دافئ

التحضير

نمزج الكل و يشرب مرتين الاولى على الريق و الثانيه قبل النوم مع اعتماد نظام السعرات 1200 سعرة حراريه طيله الشهرين

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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