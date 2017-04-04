شيماء مصطفى

الخلطة المعجزة تحطم شحوم الهانش و الارداف المزعجة دون رجيم نقدم لكم هذه الخلطة الاوروبية المجربة و الناجحة من طرف الكثير ما عليك سوى اتباع الطريقة دون حذف او تغيير في المكونات و الاستعمال

المكونات و التحضير

المكونات

الكمية المذكوره لتحضير كوب واحد

ملعقة صغيرة من

اكليل الجبل و زنجبيل مبشور و نعناع جاف و شاي

التحضير

نضع المكونات في كوب ماء ساخن مدة 5 دقاق فوق النار و نقوم لتركه 10 دقائق و نصفيه بعد ذلك

الاستعمال

6 اكواب في اليوم

تقسم على 3 وجبات بحيث يشرب كوب قبل اي وجبه بربع ساعه و بعدها بنصف ساعة .

تعليمات

المشي يوميا مدة ساعة او ممارسه اي رياضة قلبيه لمدة 35 دقيقة

الالتزام على الاقل مدة اسبوع بالخلطة مع اخذ مقاسات الهانش و الارداف اول يوم و اعادة القياس اخر الاسبوع

التزام التخفيف في الاكل او تباع نظام السعرات ل يقل عن 1100 و لا يزيد عن 1300 سعرة في اليوم

اكليل الجبل

كليل الجبل أو الروزماري أو ما يعرف بحصى البان.. من المؤكد وقد سمعتم بهذه العشبة من قبل واستخدمتموها سواء كتوابل أو كعلاج، ولكن هل سبق وتساءلتم ما أهم فوائد اكليل الجبل وما اثاره الجانبية؟! اذاًاليكم المقال التالي:

تعتبر عشبة اكليل الجبل او حصى البان (Rosemary) من الاعشاب العطرية ذات الروائح المميزة.ولطالما استخدم كنوع من التوابل التي يتم اضافتها بشكل خاص على اللحوم والدجاج. ولقد استخدم في الطب القديم كمضاد للتشنجات ومنشط وطارد للغازات ولمشاكل الجهاز الهضمي ،ووجد العلم والطب الحديث ايضا له العديد من الفوائد. حيث انها تحتوي على كميات عالية من الالياف ولا تحتوي اي كولسترول او دهون وكل 100 غم منها تعطي ما يقارب 131 سعر حراري، كما وانها تحوي العديد من الفيتامينات ومضادات الاكسدة ومن اهمها فيتامينات E، A،C المهمة جدا لمناعة الجسم ومكافحة مختلف الامراض بما فيها السرطانات.

اكثر من 10 فوائد عشبة إكليل الجبل

1- من أهم الأعشاب المستخدمة في علاج مرضى الزهايمر حيث يعمل على تحسين الذاكرة ويرجع ذلك إلى احتواء اكليل الجبل على مضادات الأكسدة وحمض الروزمانيك الذي بدوره يعمل على منع تكسر المادة الكيمائية الدماغية التي تتسبب في ظهور أعراض مرض الزهايمر لذلك يستخدم في مجال الطب الأوروبي لما له من قدرة كبيرة على تحسين الذاكرة والتركيز العالي .

2- يقوم اكليل الجبل بالحفاظ على بصيلات الشعر والحفاظ عليها من التساقط حيث ينشط الدورة الدموية مما يساعد على تدفق الدم إلى فروة الرأس .

3- كما يستخدم أيضا في علاج مشكلة الإفرازات المهبلية حيث يستعمل كغسول مع أوراق البلوط ويستخدم مرة يوميا وهو دافئ .

4- يستخدم اكليل الجبل أيضا في علاج ضعف الأعصاب والخمول والإرهاق حيث يتم تناوله ثلاث مرات باليوم فهو من أهم الأعشاب المنشطة للجسم .

5- يستخدم أيضا في علاج الاضطرابات الهضمية فهو طارد لغازات البطن .

6- يساعد اكليل الجبل على علاج اضطرابات القلب وعلاج الاكتئاب الخفيف .

7- يستخدم أيضا اكليل الجبل في إدار البول والطمث .

8- يعتبر اكليل الجبل من أهم الأعشاب المستخدمة في علاج نزلات البرد والسعال والربو .

9- يستخدم اكليل الجبل كمضاد للطفيليات وتطهير الجسم منها .

10- يستخدم اكليل الجبل أيضا في منع تكون الأورام السرطانية .

11- يعتبر اكليل الجبل من أهم الأعشاب المستخدمة في تخفيف الوزن الزائد فيمكن الحصول على ذلك من خلال تناوله كمشروب يوميا مع عشب اليانسون والميرمية .

12- يستخدم اكليل الجبل كعلاج لكل مشاكل الشعر كقشرة الشعر وتساقط الشعر التخلص من الشعر الأبيض والثعلبة كما يستخدم أيضا لترطيب البشرة عن طريق مزجه باللبن الطازج .

13- اكليل الجبل هو من أهم الأعشاب المستخدمة في علاج الصداع والتوتر والروماتيزم والكدمات والجروح .

الزنجبيل

من بين أهم فوائد الزنجبيل في التخسيس أنه ينظم عملية الأيض والهضم ويريح المعدة حيث أكدت دراسات حديثة أن تحسين عملية الهضم يساعد بشكل أكبر علي خسارة الوزن بسبب رفع معدلات حرق السعرات الحرارية وزيادة معدلات التمثيل الغذائي في الجسم، كما انه يتميز بمفعول سحري لقدرته العالية علي حرق الدهون الزائدة من الجسم وتنحيفه وذلك بفضل الحرقة اللاذعة التي ثبت علمياً أنها لها أهمية كبيرة في حرق الدهون، كما يقلل الزنجبيل من مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية في الدم.

وللحصول علي فوائد الزنجبيل الكاملة في التخسيس يفضل استخدام احدي الطرق التالية:

1- غلي الزنجبيل مع القرفة وتناول كوب منهما بعد وجبة الطعام بشكل مباشر.

2- غلي كوب من الماء وإضافة الزنجبيل المطحون إليها بالإضافة إلي ليمونة وتركه يغلي لمدة 5 دقائق ومن ثم تتم تصفيته وشربه بدون سكر أو تحليته بملعقة عسل نحل صغيرة وتناوله.

3- كما يمكن الاستفادة من فوائد الزنجبيل في حرق الدهون عن طريق دهن المناطق التي تعاني من السمنة بغليه في مقدار مناسب من الماء ومن ثم تصفيته وإضافة ملعقتين من خل التفاح وملعقة من اللوز المر وملعقة أخري من ماء الورد بالإضافة إلي كريم مرطب ودهن المناطق المرغوب تخسيسها لفترة حتى يمتصه الجلد بشكل جيد ثم شطف المزيج عن الجسم.

ولا تنتهي فوائد الزنجبيل عند حرق الدهون فقط فمن بين أهم فوائد الزنجبيل أنه يمنع الإسهال ويحمي من الغثيان والقيء أثناء فترة الحمل أو السفر عن طريق وسائل المواصلات المختلفة. حيث أنه مفيد بشكل عام لاضطرابات المعدة.

ولا تتوقف فوائد الزنجبيل عند هذا الحد فله قدرة عالية علي علاج الصداع وتخفيف آلام العظام والعضلات ومفيد في خفض الحرارة لقدرته العالية علي توسيع الأوعية الدموية. ويستخدم الزنجبيل أيضاً في علاج المصابين بالتهاب المفاصل والربو والكلي والقلب بالإضافة لقدرته علي تقوية الذاكرة ومكافحة الشيخوخة المبكرة. وذكرت دراسات مؤخراً أنه قد يتم استخدامه في صناعة أدوية تكافح أنواع من السرطان لكن هذه المعلومة ما زالت تحتاج لتأكيد من متخصصين.

الشاي

يعد الشاي الاخضر من افضل الوسائل الطبيعية لخفض الوزن حيث أن 2 كوب شاي اخضر فى اليوم تعمل على رفع معدل الايض ، كما انها تساعد على قبح الشهية ، يحتوي الشاي الاخضر على مضادات الاكسدة التي تحمل خلايا الجسم من التلف وتقاوم مرض السرطان ، يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول فى الدم ، يحتوي الشاي الاخضر على مادة البوليفينول التي تزيد من معدل التمثيل الغذائي وبالتالي رفع معدل حرق الدهون بالجسم ، يعمل الشاي الاخضر على تنظيم مستوي السكر فى الدم حيث ان زيادة معدل الانسولين يؤدي إلى تخرين الدهون فى الجسم.

للشاي الأخضر العديد من الفوائد الأخرى التي لا تقل أهمية عن تخسيس الجسم وحرق الدهون ومن بين أهمه هذه الفوائد أنه يساعد علي الوقاية من التسمم الغذائي، ويساعد علي تخفيض ضغط الدم، ويساعد علي الحماية من مرض السكري ومن أمراض القلب.

لكن حتى تظهر النتائج المرغوب فيها يجب الاعتياد علي شرب الشاي الأخضر بشكل منتظم ولفترة معقولة مرة أو مرتين يومياً. وأفضل طريقة لإعداد الشاي الأخضر هي طريقة النقع بدلاً من الغلي. وتكون بإضافة الماء المغلي إلى الشاي وتركه لمدة تتراوح ما بين 3 : 5 دقائق ثم فصل الشاي عن الماء وبعدها تناول كوبا صحيا.

تساعد هذه الطريقة علي تقليل إفراز مواد مثل التانين والتي تسبب الإمساك والأنيميا حيث أن هذه المادة تفرز في الماء بشكل كبير في حالة تم غلي الشاي. لكن هذه المعلومة غير مؤكدة مازالت تحتاج إلي دراسة أكثر تعمقاً.

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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