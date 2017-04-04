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«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

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«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد «إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

وجدت الأخبار في هذا الزمن، سواء كانت حقيقة أم لا، البيئة الخصبة للانتشار، ففي لمح البصر، يمكن لمروج الشائعة، أن يجعلها تجوب أكبر نطاق ممكن، وكلما كانت الشائعة خاصة بحياة المواطنين، كلما كان صداها أكبر وأكبر.

انتشرت في الساعات القليلة الماضية، أخبار تداولتها بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك وتويتر ”، تفيد بنية وزارة البترول، لتخصيص حصة يومياً لكل مواطن من البنزين، وأخبار أخرى تفيد بإلغاء صرف سلع نقاط الخبز.

حقيقة إلغاء صرف سلع نقاط الخبز

علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، على الأخبار التي يتم تداولها حالياً، بخصوص إلغاء وزارة صرف سلع نقاط الخبز، والتي أثارت غضب المواطنين.

أوضح المركز أنه قد تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت هذه الأخبار جملة وتفصيلاً، وأكدت أنه لا نية للوزارة في تطبيق مثل هذا القرار، وأن كل ما ينشر في هذا الصدد، عارياً تماماً من الصحة.

أشارت الوزارة أيضاً إلى أن العمل بمنظومة الخبز الجديدة مستمر، ولا يوجد به أي خلل، وأن سلع النقاط أصبحت حق من حقوق المواطنين المكتسبة في هذه المنظومة الجديدة.

حقيقة تخصيص حصة يومية لكل مواطن من البنزين

نفى أيضاً مركز المعلومات بمركز الوزارء، الأخبار التي تداولتها مواقع التواصل، وتفيد نية وزارة البترول في تخصيص حصة من البنزين للمواطنين يومياً، وأكدت أنها قد تواصلت مع «البترول» للتأكد من صحة الخبر.

أكدت وزارة البترول أنها لم تخصص للمواطنين الكميات التي يجب عليهم استهلاكها يومياً من الوقود، وأنه يتواجد حالياً بوفرة في كافة أنحاء الجمهورية، ويتم توزيعه دون أي عوائق بشكل منتظم.

 

المصدر:مصرفايف

 

 

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